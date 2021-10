Según los estudios científicos más recientes, el Sol tiene 4.603 millones de años, mientras que la edad de la Tierra es de 4.543 millones de años. Se trata de la estrella más grande del Sistema Solar, y sin él la vida en nuestro planeta no sería posible. Es una esfera casi perfecta de plasma y casi el 75% de su composición es hidrógeno, mientras que el 25% restante es principalmente helio. A la humanidad le ha fascinado el Sol desde los inicios de la vida en la Tierra, pero hay una razón por la que debemos evitar mirar directamente a la estrella.

El Sol emite una gran cantidad de radicación que, cuando atraviesa el ojo, se concentra en la retina. Por lo tanto, si lo miramos directamente durante un largo periodo de tiempo el riesgo de ceguera (parcial o total) irreversible es muy alto. Tampoco es una buena idea mirar al Sol cuando su brillo disminuye de forma significativa por un eclipse.

Sergio Barbero, del Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explica a la agencia EFE que mirar al sol es muy peligroso, incluso si el tiempo de exposición son unos pocos segundos: «El daño puede aparecer desde el primer momento».

Por lo general, nunca miramos a pleno sol porque el brillo hace que apartemos la mirada. Pero cuando hay un eclipsea la cosa cambia. Muchas personas sienten una gran fascinación por este fenómeno y, como el brillo del Sol disminuye, creen que no pasa nada. Pero no es así. A pesar de que dé la sensación de que la energía que llega a la retina no es peligrosa, lo cierto es que sí lo es.

Por lo tanto, a la hora de observar un eclipse hay que tomar todas las medidas de prevención que sean necesarias. Nada de gafas de sol ni soluciones caseras, sino utilizar visores homologados por el estándar internacional IOS 12312-2. Además de las gafas eclipse, los expertos también recomiendan que, si se van a utilizar telescopios o prismáticos, colocar filtros en los objetivos.

Por último, cabe señalar cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de mirar directamente al Sol sin ningún tipo de protección: degeneración macular vinculada con la edad, cataratas, sequedad ocular… La retina puede quemarse, así que uno de los daños irreversibles que puede provocar esta acción es la retinopatía solar.