Ni Madrid ni Sevilla: ésta es la ciudad de España que estará más tiempo a oscuras durante el eclipse solar de 2026

El 12 de agosto de 2026 España será testigo del primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica desde 1912. Este fenómeno marcará el inicio de un ciclo conocido como el Trío de Eclipses o Trío Ibérico, que incluirá tres eclipses solares visibles desde España entre 2026 y 2028: dos totales (2026 y 2027) y uno anular (2028).

La franja de totalidad del eclipse de 2026 cruzará España de oeste a este, desde La Coruña hasta Palma de Mallorca. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro eclipse total, visible en el sur peninsular, con una duración máxima de 4 minutos y 48 segundos en Ceuta. Finalmente, el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular, que se podrá observar justo antes del atardecer.

El eclipse solar de 2026 en España

«Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país», detalla el Instituto Geográfico Nacional.

La franja de totalidad del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 atravesará gran parte del país. Las comunidades autónomas donde se podrá ver el eclipse total, en orden alfabético, son Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y País Vasco.

Asturias, Cantabria, La Rioja e Islas Baleares serán las regiones que quedarán completamente a oscuras durante la fase de totalidad del eclipse, cuando la Luna bloquee completamente el Sol. La ciudad de A Coruña será una de las primeras en presenciar la totalidad del eclipse. Allí, el fenómeno comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su punto máximo a las 20:28 horas.

En Baleares, según la consejera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, ha comentado lo siguiente: «Sabemos, porque nos lo ha trasladado la comunidad científica, que cuando ha habido fenómenos de este estilo en otros lugares, en territorios más grandes, se han producido ciertos problemas de confluencia, oculares o de accidentes. Pueden haber riesgos y se tienen que tratar»

Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la duración máxima de la fase total será de aproximadamente un minuto y 40 segundos en ciudades como Oviedo, Burgos, León, Palencia y Soria, así como en diversas zonas del sur de Aragón. Oviedo se perfila como el punto donde la fase de totalidad será más larga, alcanzando hasta un minuto y 48 segundos, seguida muy de cerca por León y Burgos.

Observación

Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada nunca es seguro, salvo durante la breve fase de totalidad de un eclipse solar total, cuando la Luna cubre por completo la parte brillante del Sol. Antes y después de ese momento, incluso aunque el Sol esté parcialmente oculto, la radiación sigue siendo peligrosa para la vista.

La NASA advierte de que observar el Sol a través de cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares específicos y correctamente colocados puede causar daños oculares graves e inmediatos. Durante las fases parciales del eclipse, la observación debe realizarse siempre con gafas especiales para eclipses o con visores solares homologados, que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que parezcan, no ofrecen protección suficiente.

🔭Lanzamos una página web sobre los tres eclipses visibles en España en 2026, 2027 y 2028. El portal del @IGNSpain ofrece visualizadores que permiten planificar con detalle la observación de cada eclipse desde cualquier lugar de España.https://t.co/SE6HPnPhv5 pic.twitter.com/hvC3UNO0rg — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) June 30, 2025

Comisión Nacional del Eclipse

«Con motivo del trío de eclipses de Sol que de manera consecutiva tendrán lugar en España, (2026, 27 y 28), y la trascendencia que estos eventos representan, además de los retos que también plantean, tanto a nivel de turismo, transportes, logísticos a muy diversos niveles, como educativos y de divulgación, la Comisión Nacional de Astronomía ha creado el grupo de trabajo denominado Comisión Nacional del Eclipse (CNE). Su cometido es desarrollar y coordinar las actividades que estos eclipses llevan asociados, así como actuar de enlace con los diferentes estamentos y organismos que, desde muy diversos sectores, se verán implicados durante estos tres años y también en el tiempo que media hasta los mismos.

La Comisión Nacional del Eclipse está integrada inicialmente por los principales actores en el campo de la Astronomía en España, pero en su seno se desarrollan a su vez grupos de trabajo específicos que facilitan la consecución de los objetivos propuestos», señala la Federación de Asociaciones Astronómicas de España.