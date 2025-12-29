Los planetas visibles en enero de 2026: Júpiter, Marte, Venus y Saturno en el cielo

En enero de 2026 habrá dos planetas brillarán con especial fuerza: Júpiter y Saturno. Venus y Marte, por su parte, estarán escondidos detrás del resplandor del Sol. Aunque los planetas no generan su propia luz, son como espejos gigantes que reflejan la luz del Sol. Este mes, los ángulos serán perfectos para disfrutar de los dos gigantes del sistema solar con solo alzar la mirada.

Aunque cada año cambia la disposición de los astros, este mes destaca por la presencia clara de Júpiter, Venus, Marte y Saturno, formando escenas muy atractivas para la observación a simple vista o con prismáticos, tal y se explica en la guía de Planetas diciembre 2025.

¿Qué planetas son visibles este mes?

Júpiter

Júpiter es el rey del cielo nocturno en diciembre. Este gigante gaseoso se eleva por el este poco después del atardecer y domina la noche con un brillo intenso que supera al de la mayoría de las estrellas. Su posición en la constelación de Géminis y su magnitud brillante lo hacen fácil de localizar, incluso en zonas con algo de contaminación lumínica. Con un telescopio pequeño se pueden observar sus bandas nubosas y las lunas galileanas, un espectáculo clásico para cualquier observador.

Esta alineación hace que Júpiter esté en su punto más cercano a nuestro planeta y su cara quede completamente iluminada por el Sol. Será visible desde el atardecer hasta el amanecer.

Con telescopio, incluso uno pequeño, vas a distinguir las franjas de nubes de su atmósfera y su famosa Gran Mancha Roja, una tormenta gigantesca. Las noches del 2 al 4 de enero, la brillante Luna Llena pasará muy cerca de Júpiter, creando una pareja muy fotogénica.

Saturno

Saturno, aunque menos llamativo que Júpiter, sigue siendo visible al anochecer hacia el sur y oeste. Sus anillos, visibles a través de binoculares potentes o telescopios pequeños, le confieren ese característico aspecto que fascina a los astrónomos amateurs. En noches cercanas a la luna creciente es común ver al planeta cerca de nuestro satélite natural, creando composiciones ideales para fotografías del cielo.

Saturno aparecerá en las primeras horas de la noche. Su brillo dorado y constante será visible hacia el suroeste después de que el Sol se oculte.

Para localizarlo, lo ideal es buscarlo una o dos horas después de la puesta de sol. A principios de mes estará bastante alto; a finales, se pondrá antes de la medianoche. Estará en la constelación de Piscis. Las noches del 22 y 23 de enero, la Luna creciente actuará como un faro perfecto para guiarte hacia él.

A simple vista, parecerá una estrella dorada y sobresaliente. Con prismáticos, notarás que tiene una forma ligeramente ovalada. Con telescopio, podrás distinguir sus increíbles anillos, que se verán como delicadas alas a ambos lados del planeta.

Venus y Marte

Normalmente Venus y Marte también forman parte de los planetas observables a simple vista, pero en diciembre de 2025 su visibilidad está mucho más limitada debido a su cercanía al Sol en el cielo. Durante gran parte del mes, Venus queda sumergido en el resplandor solar y apenas se puede detectar poco antes del amanecer en el horizonte este. Marte, por su parte, permanece demasiado cercano al Sol y su brillo no es suficiente para destacarse sobre el fondo del cielo crepuscular.

Aunque a menudo son muy visibles, en enero de 2026 no podrán verse. La razón es que, desde nuestra perspectiva en la Tierra, ambos estarán justo detrás del Sol. Este alineamiento se llama “conjunción superior”.

A Venus se le conoce como la “estrella de la tarde” o “del alba”. Estará completamente inmerso en el resplandor solar y solo volverá a ser visible al atardecer, a partir de febrero.

Marte seguirá un camino similar y no reaparecerá en el cielo del amanecer hasta bien entrada la primavera. Mercurio también será muy esquivo y estará perdido en la claridad del crepúsculo.

Consejos prácticos para la observación

Los principales consejos para observar estas maravillas celestes son los siguientes:

Escapa de las luces . El paso más importante es alejarte de las farolas de la ciudad. Un parque o una zona rural marcarán la diferencia.

. El paso más importante es alejarte de las farolas de la ciudad. Un parque o una zona rural marcarán la diferencia. Consulta una app . Usa aplicaciones gratuitas como Stellarium o Sky Tonight. Apuntas tu teléfono al cielo y te dicen exactamente qué estás viendo.

. Usa aplicaciones gratuitas como Stellarium o Sky Tonight. Apuntas tu teléfono al cielo y te dicen exactamente qué estás viendo. Abrígate bien . Las noches de enero son frías. Vístete con varias capas, gorros y guantes. Una manta y una silla reclinable te darán un momento cómodo y placentero.

. Las noches de enero son frías. Vístete con varias capas, gorros y guantes. Una manta y una silla reclinable te darán un momento cómodo y placentero. Truco de identificación . ¿No sabes si es una estrella o un planeta? Observa su luz. Si parpadea o titila, es una estrella. Si su luz es firme y constante, es un planeta.

. ¿No sabes si es una estrella o un planeta? Observa su luz. Si parpadea o titila, es una estrella. Si su luz es firme y constante, es un planeta. Busca un horizonte despejado: especialmente hacia el sur y el este tras el atardecer.

especialmente hacia el sur y el este tras el atardecer. Usa prismáticos o un telescopio pequeño : para mejorar la experiencia, especialmente con Saturno.

: para mejorar la experiencia, especialmente con Saturno. Apúntalo en tu calendario: las fechas alrededor de luna nueva (cuando la Luna está ausente) son ideales para ver los planetas sin interferencia luminosa.

Enero de 2026 nos ofrece una oportunidad magnífica, y sin costo alguno, para conectar con el universo.

Lecturas recomendadas

Idea de planeta a lo largo de la historia

Planetas y exoplanetas