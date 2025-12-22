Júpiter y Saturno en diciembre 2025: dónde y cuándo ver los gigantes del cielo

En diciembre de 2025 los dos planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, van a brillar de manera especial. Gracias a que hay noches largas y generalmente despejadas en muchas partes del mundo, ambos gigantes serán detectables a simple vista; solo tienes que levantar la vista al cielo en el momento adecuado.

Primero, lo primero

Para empezar conviene saber cómo distinguirlos. Júpiter suele presentarse como un punto muy brillante, a menudo el más intenso de la zona en la que aparece. A diferencia de las estrellas, su luz no titila: se percibe estable, fija, algo que delata su naturaleza planetaria. Saturno, sin llegar al nivel de brillo de Júpiter, destaca igualmente por su tono amarillento y su aspecto suave. Ambos se desplazan lentamente entre las constelaciones zodiacales, de manera que, si se observa con cierta regularidad, es posible seguir su recorrido a simple vista.

La elección del momento influye en la calidad de la observación. Cuando un planeta está alto sobre el horizonte, la atmósfera distorsiona menos la luz y se gana nitidez. En cambio, observar cerca del horizonte puede provocar un parpadeo aparente debido a la turbulencia atmosférica. Por lo general, el intervalo que va de una a tres horas tras la puesta del Sol ofrece buenas condiciones, aunque cada época del año altera ese margen.

Las aplicaciones astronómicas resultan útiles: permiten señalar la posición exacta de los planetas en cada fecha sin necesidad de cálculos complicados.

Los planetas gigantes

Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Tan enorme es que dentro de él cabrían más de mil Tierras. Está hecho principalmente de gas; prácticamente es una especie de estrella que no llegó a encenderse.

Con unos simples prismáticos podrás ver cuatro de sus lunas: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. También podrás distinguir las franjas de nubes en su atmósfera. Con un telescopio, tal vez veas la famosa Gran mancha roja, una tormenta gigante que lleva activa varios siglos.

Saturno, por su parte, es el segundo planeta más grande. Su característica más conocida es su impresionante sistema de anillos, formado por incontables trozos de hielo y roca.

En diciembre de 2025 los anillos se verán “de canto” desde nuestra perspectiva; este fenómeno ocurre cada 13-15 años. Con un telescopio pequeño, además de los anillos, podrás ver a Titán, su luna más grande.

Dónde encontrarlos en el cielo

Durante todo diciembre, Júpiter y Saturno estarán bien situados para su observación. Júpiter estará en la constelación de Géminis, cerca de las brillantes estrellas Cástor y Pólux. Será el objeto más luminoso del cielo nocturno después de la Luna.

Saturno estará en la constelación de Acuario. En esa zona hay menos estrellas brillantes, por lo que su tono dorado y constante lo hará destacar con facilidad.

Para ubicarlos, puedes ayudarte de aplicaciones gratuitas para móvil como Stellarium o SkySafari. Estas te muestran en tiempo real qué estás viendo al apuntar con tu dispositivo hacia el cielo.

Cuándo y cómo observarlos

Júpiter será visible durante casi toda la noche. Al anochecer, lo verás salir por el este; irá subiendo en el cielo y permanecerá visible hasta el amanecer. Su momento de máximo brillo será alrededor del 10 de enero de 2026, pero en diciembre ya estará espectacular.

Saturno es más un planeta de la primera parte de la noche. Aparecerá alto en el cielo al atardecer, hacia el suroeste (en el hemisferio norte) y se pondrá antes de medianoche. La mejor hora para verlo será entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Las noches más oscuras llegarán después de la Luna Nueva del 20 de diciembre. Alrededor del 7 de diciembre, la Luna se acercará a Júpiter, formando una bonita conjunción. El 26 de diciembre una Luna creciente brillará cerca de Saturno.

La observación

Para observar bien a estos gigantes de nuestro vecindario celeste, toma en cuenta los siguientes aspectos:

Sin instrumentos . Ambos son visibles como puntos de luz brillantes, que no parpadean. Júpiter es muy intenso y blanco; Saturno es más tenue y tiene un tono amarillento.

. Ambos son visibles como puntos de luz brillantes, que no parpadean. Júpiter es muy intenso y blanco; Saturno es más tenue y tiene un tono amarillento. Con prismáticos . Con unos binoculares comunes podrás ver las cuatro lunas galileanas de Júpiter como puntitos de luz alineados. Saturno se verá como un pequeño óvalo alargado debido a sus anillos.

. Con unos binoculares comunes podrás ver las cuatro lunas galileanas de Júpiter como puntitos de luz alineados. Saturno se verá como un pequeño óvalo alargado debido a sus anillos. Con telescopio. Podrás distinguir las bandas de nubes de Júpiter y quizás su Gran mancha roja. También lograrás apreciar claramente la delgada línea de los anillos de Saturno.

Consejos prácticos

Si quieres disfrutar al máximo de esta experiencia, lo mejor es que sigas estos consejos:

Escoge el lugar . Aléjate de las luces de la ciudad todo lo que puedas. Lo ideal es un parque, el campo o una zona con horizonte despejado.

. Aléjate de las luces de la ciudad todo lo que puedas. Lo ideal es un parque, el campo o una zona con horizonte despejado. Adapta tus ojos . La visión nocturna tarda unos 20 minutos en activarse por completo. Usa una linterna con luz roja para no perder esta adaptación.

. La visión nocturna tarda unos 20 minutos en activarse por completo. Usa una linterna con luz roja para no perder esta adaptación. Sé paciente. Quédate mirando unos minutos. Poco a poco, tu vista captará más estrellas y detalles.

Observar estos planetas es conectar con una tradición milenaria. Se estudian desde épocas remotas y todavía hoy son objeto de exploración. Cada observación añade una capa de descubrimiento y confirma que el firmamento no es estático, sino un escenario en movimiento continuo.

