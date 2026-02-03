Ocultación de Antares: guía para seguir uno de los eventos lunares más llamativos del año

Hay noches en las que el cielo ofrece algo distinto, sin fuegos artificiales ni grandes anuncios, pero con una fuerza visual que te deja quieto mirando. La ocultación de Antares por la Luna es uno de esos momentos. No es un eclipse ni una lluvia de meteoros, no hace falta madrugar ni irse a un sitio remoto, pero cuando sucede en directo se siente especial. De hecho observar que una estrella brillante y rojiza desaparece escondida tras la Luna, de forma imprevista, es un espectáculo para no perderse.

¿Qué es una ocultación lunar en la práctica?

Una ocultación lunar sucede cuando la Luna, en su incesante movimiento orbital, queda colocada exactamente delante de una estrella u otro objeto distante. Desde nuestra perspectiva ese objeto queda oculto durante aproximadamente unos minutos. En este caso la estrella es Antares, la más brillante de la constelación de Escorpio y de las más sencillas de encontrar en el cielo nocturno; su color rojizo la hace destacar incluso respecto a las otras estrellas brillantes, lo que se convierte en un justo favor cuando se llega a la hora del evento.

Lo curioso de Antares es que está situada muy cerca del recorrido aparente que sigue la Luna en el cielo, lo que se conoce como la eclíptica. Gracias a eso, cada cierto tiempo se producen ocultaciones como esta. No pasan todos los meses ni todos los años desde el mismo lugar, pero cuando coinciden, el resultado es muy llamativo. La estrella no se va apagando poco a poco, no pierde brillo de forma gradual. Simplemente está ahí… y de repente ya no está.

La observación del fenómeno, todo el mundo no lo ve igual

Una cosa importante a tener en cuenta es que no todo el mundo ve la ocultación igual. Dependiendo del lugar desde el que observes, Antares puede desaparecer completamente, solo rozar el borde lunar o no llegar a ocultarse.

La estrella suele verse mejor cuando Escorpio está bien alto en el cielo, y destaca por su tono rojizo, algo poco habitual entre las estrellas más brillantes. Un buen truco es localizar primero la Luna la noche del evento y luego buscar la estrella brillante que se encuentra cerca de su camino. Si se hace con algo de antelación, es fácil de identificar.

Algunos consejos básicos para la observación

En cuanto a las condiciones de observación, este evento no es especialmente exigente. No necesitas un cielo oscuro de montaña ni escapar de la ciudad. Antares es brillante y la Luna también, así que incluso desde zonas urbanas se puede ver sin demasiados problemas. Eso sí, el cielo debe estar despejado. Las nubes, aunque sean finas, pueden arruinar por completo la observación. También ayuda tener una vista despejada del horizonte, sobre todo si la Luna está baja cuando se produce la ocultación.

Sobre el equipo, aquí viene una de las mejores partes: no hace falta nada especial. A simple vista se puede seguir perfectamente la ocultación. Si tienes prismáticos, mejor, porque permiten apreciar con más detalle el acercamiento entre la Luna y la estrella. Un telescopio añade aún más precisión y hace que la reaparición de Antares por el borde oscuro de la Luna sea especialmente bonita. No es necesario usar grandes aumentos; de hecho, con aumentos moderados es más fácil seguir todo el conjunto sin perderlo de vista.

Organización del evento

Para no perderte el momento clave, lo ideal es organizarte un poco. Consulta la hora exacta del evento para tu ubicación y empieza a observar al menos quince minutos antes. Localiza Antares con tiempo, porque a medida que la Luna se acerca, su brillo puede dificultar un poco distinguirla. Mantén la vista fija en el punto donde se producirá el contacto. La desaparición es tan rápida que, si te distraes o miras el móvil justo en ese instante, te la pierdes. Luego toca esperar unos minutos hasta que la estrella reaparezca, tan de golpe como se fue.

Mucha gente se pregunta por qué Antares desaparece de forma tan brusca. Al fin y al cabo, se trata de una estrella gigante. La explicación es sencilla: está tan lejos que desde la Tierra se ve como un punto sin tamaño apreciable. Cuando la Luna pasa por delante, no hay transición posible. Es un corte limpio, casi instantáneo, y eso es precisamente lo que hace que el fenómeno resulte tan sorprendente.

A modo de conclusión…

Más allá de lo técnico, hay algo muy humano en este tipo de eventos. No duran mucho, no se repiten constantemente y no hacen ruido, pero te obligan a parar y mirar. Ver cómo una estrella tan llamativa como Antares desaparece detrás de la Luna, aunque solo sea por unos minutos, te recuerda que el cielo está vivo y en movimiento continuo. No es una imagen fija ni un fondo decorativo. Es un escenario dinámico que cambia constantemente sobre nuestras cabezas, y poder presenciarlo en directo es una experiencia sencilla, pero profundamente memorable.

Lecturas recomendadas

Ocultaciones de estrellas por la Luna

Eclipses, ocultaciones y tránsitos