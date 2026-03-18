Han descubierto el origen del Gran Cañón de 500 kilómetros un elemento geológico escondido en las profundidades del Océano Atlántico. Es hora de determinar qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar algunos cambios importantes. Estaremos pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante en un descubrimiento esencial.

Estos expertos analizan una parte tan destacada, como el fondo del mar, que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle contará de una manera diferente. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará al sumergirnos en las profundidades de un mar que nos ha regalado uno de los descubrimientos más impactantes de los últimos tiempos. La geología nos ha dado una sorpresa inesperada en estos días.

No dan crédito los geólogos

Los geólogos no dan crédito ante lo que han descubierto estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de aprovechar cada uno de los elementos que pueden acabar siendo lo que no se puede escapar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Estos expertos estarán muy pendientes de un planeta Tierra que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha que puede convertirse en algo esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.

Estas profundidades del mar pueden darnos algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en un futuro en el que el planeta se nos revela de una manera diferente. Una serie de cambios llegan sin avisar y pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

El mar puede darnos más pistas de cómo es nuestro planeta, pero también nos aportará algunas condiciones importantes que quizás hasta ahora no sabíamos. El pasado y el futuro de la Tierra pueden estar condicionados por un Gran Cañón que podría tener las claves para entender un poco mejor cómo funciona nuestro día a día.

El origen del Gran Cañón de 500 kilómetros en el fondo del mar ha sido descubierto

Los expertos han encontrado en las profundidades del Océano una estructura natural que puede acabar siendo un Gran Cañón que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle nos ayudará a descubrir un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican los expertos de Science Alert: «El complejo King’s Trough, a unos 1.000 kilómetros (aproximadamente 600 millas) de la costa de Portugal, es conocido como el «Gran Cañón del Atlántico» debido a su vasto tamaño, y un nuevo estudio detalla las fuerzas monumentales que lo formaron. Los expertos han debatido durante mucho tiempo cómo se creó esta gigantesca red de zanjas y cuencas, que se extiende unos 500 kilómetros a través del fondo marino. Una explicación plausible fue que las características eran simplemente el resultado de que la corteza oceánica se separara. Los investigadores detrás del nuevo estudio, dirigidos por un equipo del Centro GEOMAR Helmholtz para la Investigación Oceánica en Alemania, querían echar un vistazo más de cerca, y dicen que la realidad es bastante más complicada».

Siguiendo con la misma explicación: «Basado en nuevos conjuntos de datos completos, el equipo sugiere que una combinación de debilitamiento del calor de una columna de manto existente y la inmensa presión de un límite de placa temporal hizo que el complejo King’s Trough (KTC) se formara en este lugar. «Los investigadores han sospechado durante mucho tiempo que los procesos tectónicos, es decir, los movimientos de la corteza terrestre, desempeñaron un papel central en la formación del Canal del Rey», dice la geóloga marina Antje Dürkefädden, de GEOMAR. «Nuestros resultados ahora explican por primera vez por qué esta notable estructura se desarrolló precisamente en este lugar». Los investigadores utilizaron un sonar de alta resolución para mapear el KTC, luego recogieron muestras de roca volcánica de varios puntos dentro del canal para analizar su composición química, lo que reveló sus edades y orígenes. Se hicieron varios descubrimientos nuevos: primero, el equipo pudo hacer una conjetura más informada sobre cuándo se creó el KTC, colocando el evento entre 37 y 24 millones de años atrás. También encontraron pruebas sólidas de un límite de placa que pasa por la región, creando el KTC y avanzando. Es a lo largo de este límite que ocurrió el estiramiento y la fracturación clave, piensan los investigadores».