Mónica Naranjo habla sin tapujos de la muerte de su hermano: «Eso no se supera nunca»

Mónica Naranjo ha sido la primera protagonista de la nueva entrega de 100% únicos, el formato conducido por Daniel Guzmán en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con naturalidad con destacadas personalidades.

La cantante ha protagonizado una de las entrevistas más íntimas de la temporada en una conversación centrada en la salud mental, la sensibilidad y la necesidad de mirar más allá de las etiquetas. La artista ha hablado con naturalidad del dolor por la pérdida de su hermano y ha reivindicado la importancia de las convicciones, la curiosidad y el mundo interior de cada persona. El programa ha dado visibilidad además a distintas formas de comunicación dentro del espectro autista, desde la lengua de signos hasta el uso de tabletas digitales.

Mónica Naranjo sobre la muerte de su hermano

Al principio de la entrevista le han preguntado a Mónica Naranjo sobre cómo superó su depresión tras la muerte de su hermano Enrique con 29 años, a lo que la cantante ha contestado: «Eso no se supera nunca.»

Este momento 🥹 Gracias Mónica por abrirte de esta manera en #100×100Únicos 🫂https://t.co/2vLr5pqssm pic.twitter.com/iINvQpPQCa — 100% Únicos (@100x100unicos) May 20, 2026

«¿Si hoy vieras a tu hermano Enrique, qué le dirías?,» le han preguntado también a Mónica Naranjo, ante lo que ella ha dicho: «Le diría tantas cosas… Han pasado muchos años».

«No descarto ser madre»

«No he sido madre porque, al final, con tanto viaje y tantas obligaciones… Pero no lo descarto», ha contestado Mónica Naranjo cuando le han preguntado por qué no ha tenido hijos.

La cantante también ha confesado que es «muy creyente» en Dios y que tiene mucha fe religiosa.

«Cantar con Rocío Jurado fue inolvidable. Tuve esa conexión tan especial con ella porque era un ángel, era diferente» 🥹 Dejadme unos pañuelos, porfi.#100X100Únicos https://t.co/2vLr5pqssm pic.twitter.com/9YRdQyDInA — 100% Únicos (@100x100unicos) May 20, 2026

«Yo creo ciegamente en que lo que sucede en esta vida conviene», ha expresado Mónica Naranjo ante los entrevistados con trastorno del espectro autista (TEA).

Sobre su salida de ‘La isla de las tentaciones’ y Sandra Barneda

También le han preguntado sobre su salida como presentadora, tras una única temporada, de La isla de las tentaciones en Telecinco y si Sandra Barneda (su sustituta) tenía algo que ver: «¿Sandra? Qué va. Es maravillosa. Le envío un beso desde aquí. La isla de las tentaciones fue un regalo, en realidad».

La cantante ha contado cómo la llamó Paolo Vasile para conducir el programa: «Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Perdí el miedo a hacer el ridículo. Hice la primera temporada, luego le di paso a Sandra y ella lo ha hecho mucho mejor que yo».