Mónica Naranjo, Soraya, Suri, Fruela y Choriza May: así será el arranque de los ‘Gay Games’ en Valencia

Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Suri, Fruela y Choriza May serán algunos de los artistas que actuarán en la inauguración de los Gay Games XII Valencia 2026. El acto se celebrará el sábado 27 de junio en el estadio Ciudad de Valencia, en la capital de la Comunidad Valenciana. Los Gay Games son un evento multideportivo que se realiza cada cuatro años por la comunidad LGTB. En el caso de los que se celebrarán en Valencia durante 10 días, el evento cuenta ya con más de 9.000 personas inscritas de 76 nacionalidades y 520 voluntarios. Así lo ha revelado este lunes la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, en el transcurso del acto de presentación de la citada ceremonia de apertura.

El acto inaugural, según ha revelado el presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Colectivo LGTBI de la Comunidad Valenciana (AVEGAL), Juan Velasco, contará con un desfile de delegaciones internacionales, la entrada de la bandera oficial, un homenaje al fundador de los Gay Games y el encendido de la llama. La ceremonia inaugural tendrá también un potente componente cultural con coros y agrupaciones de diferentes partes del mundo.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Valencia, Natalia Enguix, ha destacado la implicación de la institución con el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España, Valencia, para «visibilizar este movimiento y trabajar para que nuestra tierra sea un territorio abierto, diverso, capaz de organizar un acontecimiento deportivo transversal y mundial».

El evento deportivo contempla 39 disciplinas en 46 sedes de Valencia y su entorno, entre las que destacan instalaciones emblemáticas como el velódromo Luis Puig, la Marina de Valencia, el Estadio del Turia, la Playa de la Malvarrosa o el Trinquet de Pelai. Este último, acogerá una exhibición de pelota valenciana. Si bien, las disciplinas más demandadas entre las personas inscritas son la natación, el tenis, el atletismo, el fútbol y el voleibol.

Los Gay Games fueron fundados en 1982. Son organizados cada cuatro años por la Federation of Gay Games. Y se rigen por tres principios: la participación abierta a cualquier persona mayor de edad sin pruebas clasificatorias, la inclusión sin discriminación por orientación sexual, identidad de género o nivel deportivo y la superación personal como motor de la competición.