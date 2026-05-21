Este libro se lee en una hora y será una de las experiencias más inquietantes de tu vida

Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO, os proponemos un libro muy corto que se devora en menos de una hora, pero se queda durante mucho tiempo en la memoria. Se trata, en realidad, de un conjunto de cuentos breves, pero el principal, el que da nombre al volumen, es uno de los grandes referentes del terror moderno y todo un icono literario del movimiento feminista. Una historia brutal e inquietante que te pone los pelos de punta en menos de 30 páginas. Toda una experiencia que no puedes perderte.

‘El papel pintado de amarillo’ de Charlotte Perkins Gilman

SINOPSIS: Publicada originalmente en 1891 en una revista literaria, la obra está basada en las propias experiencias de su autora, Charlotte Perkins Gilman, escritora estadounidense prolífica y feminista pionera que desafió reiteradamente las convenciones de su época y el rol que la sociedad asignaba a las mujeres. Escribió este relato con la intención de denunciar el perverso tratamiento al que tuvo que someterse después de caer en una depresión posparto. Polémica en su momento, la obra alcanzó muy pronto el estatus de clásico de la literatura de terror y puntal de la literatura feminista norteamericana. En este volumen se rescata el texto en una nueva traducción y se incluye una breve selección de los relatos de la autora. Además, el prólogo está firmado por la mismísima Maggie O’Farrell, la galardonada autora de Hamnet.

OPINIÓN: Aunque parezca lo contrario, los libros muy breves suelen venderse menos que los largos. Tiene cierta lógica comercial. Existe en España una ley que regula los precios de los libros y la media está en unos 20 euros (así se evita la competencia desleal y se protegen, entre otras cosas, a las librerías independientes). El caso es que, a no ser que se usen las bibliotecas públicas, comprar literatura puede resultar caro. Hay muchos lectores, pues, que prefieren gastar su dinero en algo que les vaya a durar más tiempo que una novela que despachen en una tarde. Es triste hablar de arte en términos tan mercantilistas, pero es una realidad.

Dicho todo esto, no puedo insistir más en que cualquier lector se haga con un ejemplar de El papel pintado amarillo. Esta edición de Alpha Decay es, sin duda, una maravilla, ya que incluye otros cuentos de la autora y un prodigioso prólogo de Maggie O’Farrell.

Todos los relatos de este volumen son sublimes, pero el que da nombre al libro es una de las experiencias literarias más inquietantes que he tenido en mucho tiempo. Un relato que funciona con la eficacia de un disparo, de esos que te descolocan y no se van de tu mente. Da igual la brevedad del texto, su sombra es larguísima.