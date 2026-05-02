Dos maravillosos libros para regalar por el Día de la Madre

Para celebrar el Día de la Madre, desde recomendaciones literarias de OKDIARIO, proponemos dos hermosos libros perfectos para regalar a nuestras progenitoras o para reflexionar sobre nuestras propias relaciones con ellas. Son novelas exquisitas, elegantes, que hablan de la maternidad, de cómo ser hijas, de lo que es la herencia emocional, de cómo cambiamos (o no) cuando crecemos y lo que les debemos, para bien y para mal, a nuestras madres.

‘Me llamo Lucy Barton’ de Elizabeth Strout (Ed. Alfaguara)

Sinopsis: Lucy Barton se está recuperando lentamente en el hospital de lo que debería haber sido una operación simple. Desde la ventana de su habitación, en pleno centro de Manhattan, el edificio Chrysler se ilumina cada noche marcando el paso del tiempo, que avanza lento. Su madre, con quien no ha hablado en muchos años, viene a verla. Las dos mujeres pasarán unos días juntas, entre silencios y pequeños chismes sobre las vidas de personas que Lucy dejó atrás hace tiempo al irse de casa para perseguir su sueño de ser escritora en la gran ciudad.

Pasado y presente se mezclan en esa pequeña habitación, que durante cinco días y sus cinco noches ve cómo dos mujeres hacen equilibrios en la fina línea que separa el amor del dolor.

Opinión: A pesar de vender más de tres millones de ejemplares en el mundo y de ganar, entre muchos, el Premio Pulitzer, la obra de Strout no es excesivamente popular en España y es una pena Gracias a un librero (siempre hay que hacer caso a los libreros) me adentré en estas páginas llenas de emoción. Una historia sencilla que comienza casi con un cuento, pero que va convirtiéndose en un retrato íntimo sobre las relaciones materno-filiales. Una delicia.

‘Amapolas en octubre’ de Laura Riñón Sirera

Sinopsis: «Mamá ideó un método para que olvidáramos las cosas feas que nos ocurrieran, y para que a su vez siempre recordáramos la lección aprendida. Rescataba la cita de un libro o el diálogo que considerara apropiado para la ocasión, y con su perfecta caligrafía lo escribía en uno de los azulejos blancos de la cocina de casa. Así, al leerlas cada vez que pasáramos por delante, recordaríamos la razón de lo escrito, y entenderíamos que por mucho que algo doliera, siempre había alguien que en algún momento se había sentido igual que nosotros. Y no se trataba de alguien cualquiera: debajo de cada cita, firmaba con el nombre de un escritor o del personaje que aquel inventara, para darle voz a las emociones o a las vivencias que todos, sin excepción, tenemos a lo largo de nuestra vida. Era su manera de convencernos de que alguien ya vivió lo mismo antes de que nosotros lo hiciéramos, y que, incluso en los infiernos que nuestra imaginación inventa, se pueden escribir las más bellas historias. Con el paso de los años, la pared de la cocina se convirtió en el lienzo de nuestras vidas, el diario de nuestra juventud escrito por otras voces en otros tiempos. Mamá encontró la manera más romántica y auténtica de hacernos sentir importantes y únicos. Indestructibles. Y jamás se equivocó»

Opinión: Con este libro tengo que ser sincero. Conozco a la autora y normalmente me cuesta leer obras de amigos porque no sé mentir si la obra no me ha gustado. Conozco a Laura porque es mi librera de confianza. Su librería lleva el nombre de la novela y, desde hace años, es mi lugar seguro. Tardé en leer su novela por miedo y prudencia, pero qué equivocado estaba.

Amapolas en octubre te rompe el corazón y te lo cura. Es un libro escrito para todos aquellos que amamos la literatura y que hemos pasado un duelo. Un hermoso engranaje de sabiduría, poesía y amor por la vida y la historia. Es una novela que te hace sentir menos solo. Una maravilla.

