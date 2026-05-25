Un ex de Rosa López (que no es Iñaki) destapa la peor cara de la cantante: «Me sentía como en una cárcel»

Rosa López ha puesto fin a su discreta historia de amor con Iñaki García. Llevaban juntos seis años y, como era de esperar, su ruptura ha pillado por sorpresa a propios y extraños. Como no podía ser de otra manera, el interés por conocer las razones de esta separación no ha parado de crecer desde entonces y, en medio del revuelo, José Luis Luna, el ex futbolista del Atlético de Madrid que fue pareja de la cantante durante ocho meses, ha decidido dar un paso al frente para romper su silencio y sacar a la luz la cara más desconocida de la mencionada, situando su vida sentimental en el punto de mira.

«El recuerdo que tengo de nuestro noviazgo es un comienzo muy bonito y un final muy infeliz», comenzaba a decir desde el plató de Fiesta. Añadía que el motivo principal de su ruptura surgió cuando ella aseguró que había llamado a los paparazzis, algo que a José Luis le dolió mucho y le llevó a tomar la drástica decisión de terminar con su romance. «Nos pillaron en la calle jugando al pádel y ella lo primero que pensó es que había sido yo. En vez de venir y hablar conmigo, lo contó en prensa. Ya habíamos tenido alguna que otra cosilla y eso fue la gota que colmó el vaso», explicaba.

Pero eso no fue todo. Según avanzaba la entrevista, el ex deportista sacó a la luz cómo es la cara más desconocida de Rosa López en la intimidad. «Es una mujer muy posesiva. Cuando está con alguien, quiere ocupar todo el espacio. A mí me tiraba por tierra, me rebajaba hasta tal punto que yo me planteaba si me merecía la pena seguir con la relación», contaba. Añadía que le señaló en varias ocasiones que no le gustó nada que participara en Supervivientes, ya que lo consideraba un programa de fracasados, así como también sintió que se avergonzaba de él en muchos momentos. «Ella no quería que nos vieran juntos porque pensaba que para su carrera podía ser un problema, ahí fue cuando yo me planteé que no quería estar saliendo con una chica con la que me sentía como en una cárcel de cemento», manifestaba.

Por otro lado, Luna también quiso pronunciarse sobre la relación tóxica que Rosa mantiene con su familia. «A ella la tenían metida en una burbuja, la tenían entre algodones porque era el sustento de toda esa familia, todos dependían de ella, era su diamante en bruto. Yo creo que ella no ha sido capaz aún de darse cuenta de quién es y de lo que es, sigue viviendo en los mundos de Yupi», sentenciaba. Por último, en cuanto a la ruptura de Iñaki y Rosa, José Luis ha destacado que, tal vez, compartir trabajo ha podido traer problemas entre ellos, aunque no tiene constancia de que haya sido el motivo principal de su ruptura.