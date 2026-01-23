Rosa López confiesa que tuvo que pedir dinero en la calle: «Si no había de comer…»

Rosa López nunca ha ocultado de dónde viene ni el camino que tuvo que recorrer antes de convertirse en una de las voces más reconocibles de la música española. A sus 45 años, la artista granadina sigue hablando con naturalidad de una infancia marcada por las dificultades económicas, un contexto familiar humilde y una lucha constante por salir adelante que hoy explica, en buena medida, su carácter y su forma de entender la vida. Sus recuerdos, lejos de construirse desde el victimismo, dibujan el retrato de una familia unida que hizo todo lo que estuvo en su mano para sobrevivir.

La vida de Rosa dio un giro definitivo en 2001, cuando entró en la academia de Operación Triunfo. Su paso por el programa fue fulgurante: se ganó el cariño del público desde el primer momento y acabó convirtiéndose en la ganadora de la primera edición del concurso, un triunfo que supuso un antes y un después en lo profesional, en lo económico y también en lo personal. Sin embargo, ese éxito no borró su pasado ni la alejó de unos orígenes que siempre ha reivindicado con orgullo.

La infancia de Rosa López

Desde sus primeras apariciones públicas, Rosa López ha hablado abiertamente de su vida antes de la fama. Criada en Granada, creció en un hogar donde el esfuerzo era una constante y donde sus padres hacían auténticos equilibrios para sacar adelante a sus hijos. Ella misma lo explicó en una entrevista concedida a XL Semanal en 2017, en la que quiso dejar claro que, pese a las dificultades, su infancia fue feliz.

«Mi madre es una tía muy exigente con sus hijos, sobre todo conmigo, que era su niña», relataba entonces la cantante. Reconocía haber vivido «con muchas carencias», aunque matizaba que las cosas verdaderamente importantes nunca le faltaron. Ese equilibrio entre la escasez material y la fortaleza emocional es una de las constantes en los recuerdos que la artista conserva de aquellos años.

En esa misma entrevista, Rosa detalló las distintas formas en las que su familia intentaba reunir dinero para subsistir. Desde muy joven empezó a colaborar: con sólo 13 años, acompañaba a su tío, Hernán Cortés Montero, a cantar en bautizos, bodas y primeras comuniones. Su padre, Eduardo López, asumía todo tipo de trabajos. «Ha hecho de todo: araba el campo, ha sido monaguillo, pidió en la calle…», explicaba la cantante con total franqueza.

Ella misma confesó que, con 16 años, acompañaba a su padre a pedir dinero. Lo hacían en distintos puntos de Granada, como la puerta de la Ermita de los Tres Juanes, la feria del Corpus Christi o la explanada de una discoteca. «Me he vestido de gorrilla, guardacoches, para que me dieran la voluntad», relató, describiendo una realidad dura que hoy forma parte de su historia personal.

¿Cómo era el padre de Rosa López?

Hace dos años, Rosa López volvió a profundizar en estos recuerdos durante su entrevista en el programa Lo de Évole. Allí habló con especial emoción de su padre, fallecido hace unos años, al que definió como un auténtico «buscavidas». Explicó que sus vacaciones no eran viajes ni descanso, sino jornadas interminables entre materiales de obra porque había que arreglar viviendas.

Según contó, Eduardo compraba casas, las derribaba, las reformaba y las vendía como una forma más de conseguir ingresos. A eso se sumaban otras tareas, como pedir la voluntad a cambio de vigilar coches, un trabajo que hoy Rosa recuerda con naturalidad y sin complejos. «Cada vez que lo digo parece que era un gorrilla», apuntó con sinceridad.

Una familia unida y feliz

Rosa también reconoció que ella y sus hermanos participaron en esa dinámica familiar marcada por la necesidad. En Lo de Évole explicó que todos colaboraban, aunque a su hermano Octavio era al que más le costaba. «Lo hacíamos todos, nosotros éramos una piña», dijo, subrayando la unión que existía en casa pese a las dificultades económicas. Esa cohesión familiar es uno de los recuerdos más valiosos que conserva de su infancia. Lejos de quedarse con la dureza de aquellos años, la cantante destaca el cariño, la complicidad y el apoyo mutuo que se respiraba en su hogar, elementos que, según ha reconocido en más de una ocasión, fueron fundamentales para que nunca perdiera la ilusión.

Prueba de ello son las palabras que compartió recientemente en una entrevista concedida a la revista Lecturas, cuando le preguntaron por su recuerdo más bonito de la infancia. Rosa evocó una escena doméstica sencilla, pero cargada de significado: su padre llegando agotado del trabajo, comiendo tarde, quedándose dormido en la mesa mientras ella se colocaba detrás de su espalda.

Ese recuerdo íntimo resume, en gran medida, la historia personal de Rosa López: una vida marcada por el esfuerzo, la falta de recursos y la necesidad de «hacer lo que fuera para conseguirlo», pero también por el amor familiar y una fortaleza emocional que hoy sigue siendo una de sus principales señas de identidad.