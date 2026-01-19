Rosa López habla de los cambios que está viviendo a sus 45 años y confirma lo que lleva tiempo sospechando

Rosa López acaba de cumplir 45 años en un momento vital marcado por la reflexión, el cambio y la necesidad de reajustar prioridades. La artista, que inició el año compartiendo un mensaje de profundo calado personal en redes sociales, ha definido 2026 como un periodo de «transformación profunda», en el que se propone sanar heridas del pasado y desprenderse de cargas emocionales acumuladas. Un proceso que considera esencial para seguir creciendo y para aprender a distinguir, desde una base familiar y emocional sólida, qué aporta verdadera seguridad y qué ya no cumple esa función.

En esa misma reflexión, publicada en su cuenta de Instagram a comienzos de año, Rosa López apuntaba a cambios en la rutina, en el trabajo y en la organización diaria como una invitación a flexibilizarse y a adoptar hábitos más conscientes. También hablaba de decisiones importantes y de la necesidad de encontrar un equilibrio entre disciplina y cuidado personal, describiendo este nuevo ciclo como una etapa de consolidación interna.

Coincidiendo con su cumpleaños, la revista Lecturas ha publicado una entrevista en la que la cantante aborda con naturalidad el paso del tiempo y el momento personal que atraviesa. «Siempre es bonito» cumplir años, asegura, aunque reconoce que una se siente «más mayor», algo que afronta «con alegría». Para Rosa López, cada etapa tiene su valor y mantiene una máxima que repite con convicción: «Me gusta decir que el de ahora siempre es mi mejor momento».

La artista explica que vive el presente desde una mirada positiva, convencida de que «hoy es mejor que mañana y hoy estás más joven que mañana». Una forma de entender la vida que, según cuenta, está muy ligada a las enseñanzas de su padre, quien le inculcó la importancia de crear momentos de felicidad incluso cuando las circunstancias no acompañan. «Él me decía: tú tienes que ser feliz porque eso es un servicio a la sociedad. Si no lo haces por ti, hazlo por los demás», recuerda.

Rosa López confirma sus sospechas

Al cumplir 45 años, Rosa López reconoce que es plenamente consciente de que su cuerpo está atravesando cambios que antes no había experimentado. En la entrevista relata con franqueza algunos de los síntomas que ha comenzado a notar, como dolores intensos en los hombros al despertar, sofocos nocturnos que describe como «fiebres muy fuertes» o una mayor sequedad en la piel.

La cantante explica que no dramatiza estas señales, pero asume que forman parte de una nueva etapa vital. «Estoy sufriendo unos cambios que nunca he vivido. No le doy importancia, pero claro, no tengo 20 años», señala. Preguntada por el periodista Adrián López sobre si estos síntomas podrían estar relacionados con la premenopausia, Rosa López admite que cree que sí, aunque prefiere no acudir al médico para obtener un diagnóstico formal. «No quiero ir al ginecólogo ni al médico a que me la diagnostiquen, pero creo que sí tengo premenopausia. Me lo diagnostico yo sola. Pero me digo que no la tengo y ya está», comenta con sinceridad.

La faceta personal de Rosa López

En el terreno personal, la artista también se muestra clara respecto a sus expectativas de futuro. Rosa López no cree que 2026 sea el año de su boda, principalmente porque no le ilusiona «el estrés de organizarlo todo». Aunque no descarta una ceremonia sencilla, reconoce que una firma discreta y en un entorno reducido podría encajar mejor con su manera actual de entender la vida. «Quizá ir a firmar y en petit comité sería guay. Es verdad que es como si nos hubiéramos casado ya», explica.

En cuanto a la maternidad, un deseo que expresó en el pasado, la cantante admite que ahora lo ve complicado. Considera que es «un poco tarde» y asume que será difícil. Tampoco contempla la adopción, una opción que describe como compleja y nada sencilla. En este punto, Rosa López reconoce tener la sensación de que su energía y su tiempo están volcados «por y para Iñaki, la música y su perro».

A los 45 años, Rosa López afronta 2026 desde una mirada introspectiva y honesta, consciente de los cambios físicos, emocionales y vitales que acompañan a esta etapa. Lejos de discursos grandilocuentes, la artista habla de adaptación, de cuidado personal y de la necesidad de soltar lo que ya no sostiene.

En un momento en el que la exposición pública suele ir acompañada de exigencias constantes, la cantante apuesta por una transformación silenciosa, basada en el equilibrio interno y en la búsqueda de una felicidad cotidiana, construida desde la serenidad y la aceptación del paso del tiempo. Una etapa que, para ella, no supone una renuncia, sino una forma distinta de seguir avanzando.