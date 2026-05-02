Manualidades del Día de la Madre fáciles para hacer con niños

Hoy es domingo 3 de mayo, el primer domingo del mes, de modo que sabemos que se celebra el Día de la Madre que si bien no es un festivo como tal, sí que es una fecha muy especial en la que muchos hijos aprovechan para tener un detalle con sus madres. Ahora bien, si en casa hay niños pequeños, el plan puede ser incluso mejor: en lugar de comprar algo a última hora, se puede dedicar un rato a hacer manualidades juntos. Es una forma sencilla de pasar tiempo en familia y, además, preparar un regalo diferente, hecho a mano, que suele hacer mucha más ilusión de lo que parece.

Con lo que ahora te explicamos, te darás cuenta que muchas veces no hace falta gastar dinero ni buscar ideas complicadas. Con cosas que hay por casa, un poco de imaginación y algo de tiempo, se pueden hacer regalos que acaban teniendo más valor que cualquier compra. Porque al final no es tanto lo que se regala, sino el hecho de que lo haya hecho un niño con sus propias manos. Pero si no sabes por dónde empezar, hay varias manualidades fáciles para el Día de la Madre que funcionan muy bien, incluso con niños pequeños, y que se pueden adaptar según la edad o lo que tengas a mano.

Tarjeta con huellas de manos

Hacer una tarjeta en la que salgan las manos de los niños es quizás de las manualidades para el Día de la Madre más típicas, pero también de las que más emocionan con el paso del tiempo. Las huellas de las manos, sobre todo cuando son pequeños, acaban convirtiéndose en un recuerdo que se guarda años. La idea es muy sencilla y no tiene mucho misterio ya que sólo se necesita una cartulina, pintura de dedos y poco más. Se pinta la mano del niño y se estampa sobre el papel. A partir de ahí, cada uno lo puede hacer a su manera. Hay quien convierte la huella en una flor dibujando un tallo, otros añaden un mensaje alrededor o pequeños corazones.

Marco de fotos hecho en casa

Otra idea que suele gustar mucho entre las manualidades del Día de la Madre es hacer un marco de fotos desde cero. No hace falta comprar nada especial. Con un trozo de cartón se puede hacer la base y luego decorarlo con lo que haya por casa: botones, pegatinas, trozos de papel de colores o incluso pasta pintada. Los niños pueden ir pegando los elementos como quieran, sin seguir un orden concreto. Eso le da un toque más personal. Después se coloca una foto familiar o un dibujo dentro y ya tienes un regalo que además se puede usar. Es una manualidad que funciona bien con niños un poco más mayores, porque pueden entretenerse más tiempo decorando.

Tarjeta con mensaje sorpresa

Si quieres hacer algo un poco distinto sin complicarte demasiado, una tarjeta con efecto sorpresa es buena opción. No hace falta saber hacer origami ni nada parecido. Basta con doblar una cartulina y crear una pequeña pestaña en el interior para que, al abrirla, salga un corazón o un mensaje. El exterior se puede decorar con dibujos o pegatinas y, dentro, escribir algo sencillo. A veces con un “Te quiero mamá” es más que suficiente. Es de esas manualidades que parecen más elaboradas de lo que realmente son, pero que quedan muy bien.

Maceta decorada

Esta otra manualidad para el Día de la Madre puede parecer más elaborada o complicada, pero no lo es tanto ya que puedes usar una maceta que ya tengas o incluso reciclar un envase, como un vaso de yogur o una lata. Se pinta por fuera, se decora con dibujos o pegatinas y luego se añade una planta pequeña o unas semillas. Los niños pueden escribir un mensaje en la maceta o en un papel que se coloque dentro.

Pulsera o collar casero

Otra manualidad que es fácil de hacer y que además divierte mucho a los niños. Ya sea con cuentas, con abalorios e incluso con pasta pintada de colores, podemos ayudar a los peques a hacer un collar o pulsera con un poco de hilo de pescar o con un simple trozo de lana. No hace falta que quede perfecto ni que siga un patrón concreto. De hecho, lo normal es que cada uno mezcle colores como quiera. Ese punto improvisado es lo que lo hace especial

Caja con pequeños recuerdos

Y por último, si quieres hacer algo un poco más completo, se puede preparar una caja decorada con varios detalles dentro. No tiene por qué ser nada complicado. Una caja de cartón sirve perfectamente y se puede puede pintar por fuera, añadir dibujos o recortes, y dentro meter pequeñas cosas hechas por los niños: un dibujo, una nota, una foto o incluso varias manualidades juntas. Es una forma de juntar varios detalles en uno solo y suele quedar bastante especial, sobre todo si se guarda con el tiempo.