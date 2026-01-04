Las mejores lluvias de meteoros de enero 2026: guía completa

Enero siempre empieza con buen pie para quienes disfrutamos mirando el cielo. Es el mes de las Cuadrántidas, una de las lluvias más intensas del año… aunque en 2026 nos lo pone un poco difícil. La razón es simple: Luna llena justo en el momento clave, lo que reduce bastante el número de meteoros visibles. Aun así, con un poco de planificación y expectativas realistas, enero sigue teniendo noches que merecen la pena.

Cuadrántidas (QUA), la estrella de enero, aunque con Luna llena

Periodo de actividad: desde finales de diciembre hasta mediados de enero.

Pico principal (2026): la mayor actividad se espera entre la noche del 3 de enero y la madrugada del 4. Las predicciones más aceptadas sitúan el máximo alrededor de las 22:00 CET del día 3 (hora peninsular), con cierto margen de una o dos horas arriba o abajo.

El gran problema en 2026: la Luna

Aquí está el gran “pero”. La Luna llena coincide prácticamente con el máximo de actividad, iluminando el cielo durante toda la noche. Esto significa que muchos meteoros débiles pasarán desapercibidos y solo destacarán los más brillantes. No es el mejor año para contar cifras espectaculares, pero sí para estar atentos a posibles meteoros llamativos o incluso alguna bola de fuego.

Cuántos meteoros podrías ver

En condiciones ideales, las Cuadrántidas pueden ser impresionantes, con tasas muy altas durante un pico muy corto. En 2026, sin embargo, hay que rebajar expectativas: el número visible será bastante menor, sobre todo en cielos con algo de contaminación lumínica. Aun así, los meteoros que se vean suelen ser rápidos y luminosos, lo que siempre compensa.

Dónde mirar (radiantes y dirección)

El radiante se sitúa en una zona cercana a Bootes, en el norte del cielo. Un consejo clásico que sigue funcionando: no fijes la vista justo en el radiante. Lo mejor es observar una región amplia del cielo, a cierta distancia, donde los meteoros dejan estelas más largas y vistosas.

Mejores horas desde España (península)

Aunque algo puede verse ya por la noche, las horas previas al amanecer suelen ser las más productivas, cuando el radiante gana altura. En este caso concreto, merece la pena cubrir el tramo entre las 22:00 y las 02:00 CET, siendo conscientes de que la Luna marcará el límite de lo observable.

Cómo “ganarle” a la Luna llena (truco práctico)

No se puede apagar la Luna, pero sí minimizar su efecto:

Busca un lugar lo más oscuro posible.

Coloca la Luna detrás de un obstáculo natural o artificial (una loma, un edificio, un árbol).

Observa hacia la zona del cielo opuesta a su posición.

No hará milagros, pero ayuda más de lo que parece.

Gamma Úrsidas Menores (GUM) — pequeña, pero con cielo “limpio” de Luna

Si prefieres noches tranquilas y oscuras, sin contaminación lumínica, esta lluvia es una buena excusa para salir.

Actividad: del 10 al 22 de enero.

Máximo: alrededor del 18 de enero.

Tasa aproximada: baja, en torno a 3 meteoros por hora en condiciones ideales.

Ventaja 2026: el máximo coincide con Luna nueva, así que el cielo estará completamente oscuro. Aunque no es una lluvia espectacular, observar sin interferencias siempre suma puntos.

Qué esperar

No es una lluvia para impresionar a primera vista, pero sí para disfrutar con calma. En una hora de observación relajada, desde un buen lugar, es posible ver algún meteoro y pasar un buen rato bajo un cielo invernal limpio y silencioso.

Coma Berenícidas (COM) — goteo de meteoros hasta finales de enero

Durante la segunda mitad de enero todavía pueden aparecer meteoros asociados a las Coma Berenícidas. No suelen destacar mucho y rara vez se notan como una lluvia clara, pero pueden dejar algún trazo aislado durante sesiones largas de observación o fotografía nocturna. Son ese “extra” inesperado que a veces anima la noche.

Posible “pico” menor: κ-Cancridas / o-Leónidas (evento alrededor del 9–10 de enero)

Aquí entramos en terreno menos seguro. Algunos años se ha detectado un pequeño aumento de actividad alrededor del 9 de enero, con un posible máximo cerca de las 23:30 CET. En 2026, la Luna en cuarto menguante puede estorbar un poco, y no hay garantía de que el evento se repita. Es una opción solo para quienes disfrutan observando “por si acaso”.

Iota Centáuridas (ICN) — interesante si observas desde latitudes más australes

Esta lluvia es más relevante en el hemisferio sur, con actividad baja pero constante hacia finales de enero. Desde la península ibérica no suele ser especialmente agradecida, aunque en latitudes más meridionales puede ofrecer alguna sorpresa a observadores persistentes.

Plan rápido: qué noches elegir en España (CET)

Noche del 3 al 4 de enero: Cuadrántidas, con Luna llena y expectativas moderadas.

Noche del 17 al 18 de enero: Gamma Úrsidas Menores, con cielo oscuro y ambiente ideal para observar con calma.

Noche del 9 de enero: posible actividad menor, solo para curiosos y aficionados constantes.

Consejos finales para ver (y fotografiar) meteoros

Equipo: nada complicado. Abrigo, una silla cómoda y paciencia.

Observación: deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos y evita mirar el móvil.

Fotografía: trípode, objetivo gran angular y muchas tomas cortas en serie; la clave es insistir.

