Estrellas fugaces en diciembre más allá de las lluvias: cómo detectarlas y cuándo mirar

Diciembre es, para muchos amantes del cielo nocturno, un mes que invita a abrigarse, mirar hacia arriba y dejarse sorprender. Aunque solemos recordar estas fechas por las lluvias de meteoros de diciembre 2025, lo cierto es que el firmamento ofrece destellos incluso cuando no coincide ningún evento destacado. Ver esas estrellas fugaces “sueltas” es una experiencia sutil, pero muy gratificante si sabes cuándo y cómo buscarlas.

Las estrellas fugaces “sueltas”

A lo largo del año, la Tierra barre continuamente el espacio. Este se encuentra lleno de polvo y piedras que han dejado los cometas y algunos asteroides al pasar cerca del Sol, hace siglos o miles de años.

En diciembre, nuestro planeta se mueve por una zona especialmente “sucia” del sistema solar. Así mismo, el cielo está muy alto y oscuro porque el Sol se oculta pronto.

El resultado es que, incluso sin lluvias de estrellas conocidas, es posible ver entre 10 y 25 meteoros por hora en una noche normal, y hasta 40 o 50 si el cielo está perfecto y la luz de la Luna es baja. Son meteoros que vienen de todas las direcciones y que suelen ser más lentos y brillantes que los de primavera u otoño.

Las mejores fechas

Aunque no hay una fecha exacta, en diciembre hay noches que suelen ser especialmente buenas:

Del 1 al 12 de diciembre . La Luna está en fase creciente o nueva, así que las noches son muy oscuras hasta medianoche.

. La Luna está en fase creciente o nueva, así que las noches son muy oscuras hasta medianoche. Del 20 al 31 de diciembre . La Luna vuelve a menguar y se pone temprano. Las madrugadas del 24 al 31 son perfectas, sobre todo la Nochevieja, que además tiene menos luces artificiales encendidas en muchos pueblos y barrios.

. La Luna vuelve a menguar y se pone temprano. Las madrugadas del 24 al 31 son perfectas, sobre todo la Nochevieja, que además tiene menos luces artificiales encendidas en muchos pueblos y barrios. La madrugada del 27 al 28. Históricamente es uno de los picos de meteoros esporádicos del año. En los últimos 20 años ha habido noches con más de 60 meteoros por hora, sin ninguna lluvia activa.

Prepárate para mirar al cielo

En diciembre los meteoros esporádicos empiezan a aparecer en cuanto oscurece del todo. Esto es, sobre las 18:30 a 19:00 horas en España peninsular. Entre las 20:00 y las 23:00 ya puedes ver muchas más estrellas fugaces y la tasa sube poco a poco hasta la medianoche. Después de las 00:00 sigue siendo bueno.

El secreto para ver las estrellas fugaces no es mirar hacia un punto concreto, sino abarcar todo el cielo posible. Acuéstate en una tumbona o en el suelo con un buen abrigo y mira hacia arriba sin fijarte en nada concreto. Los meteoros rápidos se ven mejor por el rabillo del ojo, así que cuanto más relajado estés, más verás.

Debes estar en un sitio oscuro y evitar la pantalla del móvil. Diez minutos después de apagar todas las luces, tus ojos estarán listos y empezarán a aparecer trazos por todos lados.

Diciembre tiene noches enteras en las que el cielo está repleto de estrellas fugaces. Cualquier noche despejada del mes, incluso hasta Reyes, puede regalarte una lluvia privada de estrellas fugaces.

Qué esperar

Los meteoros de diciembre suelen ser más lentos y dejan estela más larga que los de verano. Muchos son amarillos o anaranjados porque entran en la atmósfera a “solo” 30 o 40 km por segundo. Son menos rápidos que otros meteoros.

Lo mejor son los bólidos. De vez en cuando, cruza uno verde brillante que explota en mil pedazos o uno rojo que parece una bengala cayendo despacio. En diciembre se ven más bólidos que en cualquier otro mes, porque las partículas son un poco más grandes.

El 31 de diciembre es un día muy apto para la visualización. Si vives en un sitio con poca luz, quédate 20 o 30 minutos después de la medianoche más mirando al cielo. Entre las 00:30 y las 2:00 de la madrugada del 1 de enero suele haber un pequeño pico de actividad esporádica.

De todos modos, si te interesa, entre el 13 y el 14 de diciembre se presentará el pico de las Gemínidas. Es una lluvia de estrellas digna de ser apreciada.

Algo parecido sucede con las más discretas pero entrañables Úrsidas.

Cometas y asteroides

También ayuda estar al tanto de la actividad de cometas y asteroides, ya que muchos de los fragmentos que vemos arder en la atmósfera proceden de ellos. Aunque no todos generan lluvias visibles, entender sus trayectorias ofrece un contexto valioso para interpretar lo que aparece en el cielo.

El mes, además, viene acompañado de múltiples conjunciones planetarias, que no están relacionadas con la aparición de meteoros, pero sí ayudan a orientarse y a disfrutar aún más de la observación nocturna.

Quienes se inician en la astronomía suelen agradecer una explicación sencilla sobre cómo se mueve nuestro hogar cósmico. Esta guía del sistema solar para niños, aunque pensada para los más pequeños, ofrece comparaciones visuales que ayudan a cualquiera a comprender por qué vemos más o menos meteoros según la época del año.

En definitiva, diciembre no solo alberga grandes lluvias como las Gemínidas o las Úrsidas: también es un mes perfecto para descubrir estrellas fugaces inesperadas. Con un poco de calma y un cielo oscuro, cada noche puede convertirse en un encuentro íntimo con el ritmo silencioso del cosmos.

