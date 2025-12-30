Marte en enero de 2026: visibilidad, brillo y mejores horas de observación

Marte es un mundo de contrastes fascinantes. Tiene desiertos rojos, volcanes gigantes y una historia de agua ancestral. Desde tiempos remotos ha sido un foco que cautiva la imaginación e incita la exploración. Sin embargo, su visibilidad desde la Tierra no es constante. Sigue patrones de aproximaciones y alejamientos. En enero de 2026 habrá un punto bajo del ciclo.

El momento de la observación

El primer aspecto clave es el momento de observación. Marte no siempre se ve igual de brillante ni de grande desde la Tierra. Esto se debe a que ambos planetas tienen órbitas distintas alrededor del Sol. El mejor periodo para observarlo es durante la oposición, cuando Marte y la Tierra se encuentran relativamente cerca y el planeta sale al anochecer y se pone al amanecer. En estas fechas, su brillo aumenta notablemente y es posible distinguir detalles de su superficie con un telescopio modesto. Además, en ocasiones especiales se producen alineaciones o acercamientos aparentes con otros planetas, como se explica en el evento astronómico de Marte Saturno diciembre 2025

, que atraerá la atención de muchos observadores del cielo.

Para observar Marte a simple vista, basta con alejarse de la contaminación lumínica y buscar un punto rojizo que no parpadea como las estrellas. Una aplicación de mapas celestes o una carta astronómica puede ayudarte a localizarlo con facilidad. Aunque a simple vista no se aprecian detalles, sí es posible notar cambios en su brillo y color a lo largo de los meses, lo que resulta muy educativo para comprender el movimiento de los planetas.

Desaparición temporal

Aproximadamente cada 26 meses, Marte alcanza la oposición a la Tierra. Es el momento cuando está más cerca de nuestro planeta y brilla intensamente toda la noche. En enero de 2026, lamentablemente, Marte pasa por un período de baja visibilidad.

El 9 de enero ocurre su conjunción superior con el Sol: Marte se alinea detrás del Sol desde nuestra perspectiva y queda en el lado opuesto del Sistema Solar. En ese momento, está a su máxima distancia de la Tierra, unos 360 millones de kilómetros. Su disco estará muy pequeño y su brillo muy débil.

Esto significa que Marte estará perdido en el resplandor solar durante todo el mes. No es visible a simple vista ni con binoculares o telescopios amateurs, ya que se levanta y se pone casi al mismo tiempo que el Sol. Fuentes astronómicas confiables, como los calendarios y avisos de la NASA, han confirmado que Marte será “inobservable” en enero de 2026 debido a esta conjunción

¿Por qué Marte desaparece?

El ciclo de visibilidad de Marte se repite cada dos años, aproximadamente. Después de una oposición brillante, como la de enero de 2025, el planeta rojo se aleja gradualmente. Hacia finales de 2025, ya se acerca al Sol en el cielo, y en enero de 2026 cruza detrás de él. Esta conjunción superior marca el fin de una “aparición” (período de visibilidad) y el inicio de la siguiente.

Durante la conjunción, Marte está en la constelación de Sagitario o Capricornio (dependiendo del día exacto), pero su posición cerca del Sol lo hace imposible de ver. Incluso a finales de enero, solo sale unos minutos antes del amanecer, aún oculto por el crepúsculo.

Para la primavera de 2026 (marzo o abril), los madrugadores podrán comenzar a vislumbrarlo como un punto rojizo y tenue, muy bajo en el horizonte este, justo antes del amanecer. A partir de ahí, irá ganando altura y brillo y se preparará para su siguiente gran cita: una nueva y brillante oposición en febrero de 2027.

Brillo y tamaño de Marte

En su mejor momento, durante las oposiciones cercanas al perihelio (punto más próximo al Sol en su órbita), Marte puede brillar más que Júpiter y solo ser superado por Venus. Su disco se ve grande y con telescopios modestos revela pequeños detalles.

Pero en conjunción superior, todo es opuesto: el brillo es muy débil y el disco es minúsculo. No muestra su característico color rojo intenso porque está ahogado en la luz diurna. Comparado con enero de 2025, cuando era un punto brillante toda la noche, 2026 es un “descanso” para los observadores de Marte.

Por lo tanto, en enero de 2026 el planeta estará invisible. Intentar buscarlo cerca del Sol es no solo inútil, sino peligroso: nunca apuntes los binoculares o el telescopio hacia el Sol sin filtros adecuados, ya que puede causar ceguera permanente.

El cielo no estará vacío

Afortunadamente, el universo nunca deja de ofrecer espectáculos. Mientras Marte se toma este descanso, otros planetas brillarán con fuerza.

Júpiter

Júpiter será el indiscutible rey del cielo invernal. Alrededor del 10 de enero estará en su oposición, lo cual lo hará ver más brillante y grande de lo habitual. Lo encontrarás en la constelación de Géminis.

Saturno

Saturno será un hermoso acompañante en las primeras horas de la noche. Visible hacia el suroeste después del atardecer, en la constelación de Piscis, su brillo dorado y constante es inconfundible.

La Luna llena

La Luna Llena del 3 de enero (conocida como “Luna de Lobo”) pasará muy cerca de Júpiter, creando una conjunción celeste de gran belleza.

