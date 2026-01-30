Las mejores apps y herramientas para observar eventos astronómicos en febrero de 2026

Las aplicaciones de astronomía son como un guía experto que siempre puedes llevar contigo.

Stellarium Mobile

Stellarium es, sin duda, una de las aplicaciones más completas y apreciadas entre los observadores del cielo. Su versión móvil es impresionantemente detallada.

En febrero de 2026 te mostrará exactamente dónde buscar el cúmulo del Pesebre junto a la Luna llena el 1 de febrero. También te guiará para encontrar a Mercurio en el cielo del atardecer y te permitirá seguir, planeta por planeta, la gran alineación del 28 de febrero.

Su característica estrella es su modo “Realidad Aumentada”.

Con tan solo enfocar la cámara de tu móvil al cielo la app irá mostrando las estrellas, los planetas o las constelaciones justo sobre lo que estás observando.

La versión gratuita básica está más que bien para la mayoría y hay una versión de pago único con funciones adicionales.

SkySafari

SkySafari es como tener un almanaque astronómico inteligente. Su calendario integrado te avisará con anticipación sobre todos los eventos: la conjunción de la Luna, la máxima separación de Mercurio (19 de febrero) y más.

Tiene una función llamada “Lo mejor de esta noche”, que crea una lista personalizada de los objetos más interesantes visibles desde tu ubicación. El mayor plus son sus simulaciones en 3D del sistema solar. Te permiten “viajar en el tiempo” para ver cómo se moverán los planetas durante el mes.

Hay una versión gratuita muy buena. Sus versiones de pago (un solo pago) son excelentes inversiones si tu pasatiempo es la astronomía.

Star Walk 2

Star Walk 2 se destaca por ser visualmente hermosa e intuitiva. Es ideal para compartir la experiencia con niños o personas que apenas están comenzando con las observaciones.

Tiene una interfaz colorida y amigable que te ayudará a identificar rápidamente a Venus y Júpiter, los planetas más brillantes en febrero. Así mismo, sus animaciones son geniales para entender cómo la Luna se “acerca” a los planetas durante una conjunción.

Además de la realidad aumentada, Star Walk 2 tiene breves artículos y notificaciones que explican los eventos del mes de una forma muy accesible. La versión gratuita funciona muy bien, aunque muestra anuncios. La versión completa se compra una sola vez.

Aplicaciones de fases lunares

Para los eventos específicos de la Luna, a veces lo simple es mejor. Apps como Moon Phase Calendar o Phases of the Moon son herramientas muy útiles.

Por ejemplo, te darán la hora exacta de la Luna Llena (1 de febrero) y la Luna Nueva (17 de febrero), lo cual es muy importante para planificar las observaciones. También te mostrarán cuándo sale y se pone la Luna cada noche desde tu ciudad.

Etas apps son ligeras, fáciles de entender y te dan la información clave de la Luna de un vistazo, sin distracciones.

Clear Outside o Windy

De nada sirve saber dónde está determinado cuerpo celeste si el cielo está tapado. Por lo tanto, siempre conviene consultar algunas apps de “pronóstico astronómico”, como las siguientes:

Clear Outside . Creada específicamente para astrónomos. No solo te dice si habrá nubes, sino que predice la “transparencia” del cielo y la “estabilidad” del aire (importante para ver detalles con telescopio).

. Creada específicamente para astrónomos. No solo te dice si habrá nubes, sino que predice la “transparencia” del cielo y la “estabilidad” del aire (importante para ver detalles con telescopio). Windy. Es fantástica por sus mapas de nubes en tiempo real y animados. Puedes ver cómo se moverán las nubes a lo largo de la noche y elegir la ventana de tiempo más despejada.

Para que cualquiera de las apps de astronomía funcione correctamente, asegúrate de darles permiso para usar tu ubicación exacta. Así sus cálculos serán perfectos para tu patio, tu terraza o tu parque favorito.

No te confíes en la memoria. Deja que las apps te envíen un recordatorio un día antes de eventos clave, como la alineación planetaria.

Consejos para mirar al cielo

Mirar el cielo cuando hay un evento astronómico es más fácil de lo que parece. No hace falta ser experto ni tener un equipo caro: con un poco de preparación y ganas, la experiencia se disfruta mucho más. Lo primero es elegir bien el sitio. Cuanta menos luz artificial tengas alrededor, mejor. Alejarte de farolas y edificios cambia por completo lo que ves; un campo, una playa o una zona elevada suelen funcionar de maravilla.

Antes de salir, mira bien la fecha y la hora. Muchos eventos tienen un momento clave que dura poco, así que conviene saber cuándo empieza lo bueno y por dónde mirar. Llegar con algo de margen te permitirá colocarte con calma y no ir con prisas.

Un detalle importante es darle tiempo a tus ojos. La vista necesita unos 20 minutos para adaptarse a la oscuridad. Evita mirar el móvil constantemente o usar linternas blancas. Si necesitas luz, baja el brillo o usa una luz tenue. Se nota más de lo que crees.

En cuanto al equipo, menos es más. Muchas lluvias de estrellas, conjunciones o alineaciones se disfrutan mejor a simple vista. Los prismáticos son una gran opción si quieres un plus sin complicarte. El telescopio está bien, pero no es obligatorio.

La comodidad cuenta mucho. Abrígate, aunque sea verano, y lleva algo para sentarte o tumbarte. Estar a gusto te ayudará a aguantar más tiempo y a disfrutar sin pensar en el frío o el cansancio.

Ten paciencia y expectativas realistas. El cielo no funciona como un espectáculo con fuegos artificiales constantes. A veces hay ratos tranquilos y, de repente, aparece lo mejor. Y eso forma parte del encanto.

