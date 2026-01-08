Cómo observar las constelaciones de invierno en enero

Enero es un mes muy generoso, ya que permite apreciar uno de los espectáculos más hermosos del año: el cielo de invierno. Hay un auténtico desfile de estrellas brillantes que forman figuras claras en el hemisferio norte. Lo mejor es que no necesitas más que tus ojos, un poco de paciencia y, quizá, unos binoculares.

Orión: la puerta de entrada

Orión, el Cazador, es la constelación más famosa y fácil de identificar. Es un buen punto de referencia para todo lo demás. ¿Cómo encontrarla? Busca en el cielo del sur un rectángulo grande formado por cuatro estrellas brillantes.

En su centro, verás tres estrellas perfectamente alineadas y muy juntas. Este es el famoso Cinturón de Orión. Las estrellas son:

Betelgeuse . Está arriba a la izquierda (este) del rectángulo. Es de un color rojizo-anaranjado.

. Está arriba a la izquierda (este) del rectángulo. Es de un color rojizo-anaranjado. Rigel . Abajo a la derecha (oeste). Es una estrella muy blanca y brillante.

. Abajo a la derecha (oeste). Es una estrella muy blanca y brillante. La espada. Cuelga del cinturón.

Otras maravillas

Si miras con atención (sobre todo en un cielo oscuro), verás que la “estrella” central del conjunto no es nítida, sino borrosa. Esta es la Nebulosa de Orión, una enorme “mancha” donde nacen nuevas estrellas. Con unos binoculares, su aspecto difuso se ve de maravilla.

Si sigues la línea de las tres estrellas hacia abajo y a la izquierda, verás que apuntan a la estrella más brillante: Sirio. Si sigues la línea hacia arriba y a la derecha, apuntan a Aldebarán, una estrella de color naranja.

El Hexágono invernal

Una vez que encuentras Orión, será más fácil identificar el Hexágono invernal. No es una constelación oficial, sino un asterismo (un dibujo formado por estrellas de varias constelaciones). Conecta las seis estrellas más brillantes que rodean a Orión.

Solo tienes que imaginar que conectas estas estrellas con una línea:

Sirio (en Can Mayor) . La más brillante, al sureste.

. La más brillante, al sureste. Rigel (en Orión) . La brillante del pie del cazador.

. La brillante del pie del cazador. Aldebarán (en Tauro) . La de color naranja, al noroeste.

. La de color naranja, al noroeste. Capella (en Auriga) . Muy brillante y alta en el cielo, casi sobre tu cabeza.

. Muy brillante y alta en el cielo, casi sobre tu cabeza. Pólux (en Géminis) . Junto a su gemela Cástor, hacia el noreste.

. Junto a su gemela Cástor, hacia el noreste. Proción (en Can Menor). Forma un triángulo pequeño con Sirio y Betelgeuse.

Uniendo estas estrellas mentalmente, verás un enorme hexágono que ocupa gran parte del cielo. Orión está justo en el centro de esta figura.

Tauro, Géminis y sus vecinas

Siguiendo las flechas desde Orión, encontrarás otras constelaciones. Veamos.

Tauro, el toro

Sigue la línea del cinturón de Orión hacia arriba (pasando Aldebarán) y llegarás a Tauro. Lo reconocerás por dos cosas: Aldebarán, que es el “ojo rojizo” del toro; y las Pléyades (M45), un pequeño y compacto grupo de estrellas que parece una “cucharita” o un diamante brillante.

A simple vista verás entre 6 y 7 puntitos; con binoculares, podrás observar docenas de estrellas y es una vista preciosa.

Géminis, los gemelos

Desde Tauro, sube un poco más hacia el noreste. Busca dos estrellas brillantes y cercanas: Cástor y Pólux (Pólux es la más brillante de las dos). En enero de 2026, un invitado especial brillará justo al lado: el planeta Júpiter, que parecerá una estrella dorada e intensa que no parpadea.

Otras joyas del Hexágono

Otras estrellas que puedes encontrar son las siguientes:

Can Mayor . Hogar de Sirio, la “estrella perro”, sumamente brillante.

. Hogar de Sirio, la “estrella perro”, sumamente brillante. Auriga . Alta en el cielo, dominada por Capella, de color amarillo.

. Alta en el cielo, dominada por Capella, de color amarillo. Can Menor. Pequeña, pero con la brillante Proción.

Consejos prácticos

La contaminación lumínica es el mayor enemigo. Busca un parque, un campo o cualquier lugar lo más alejado posible de las luces de la ciudad. Abrígate bien; las noches de invierno son frías.

Tus ojos necesitan al menos 20 minutos para adaptarse completamente a la oscuridad. Unos binoculares (7×50 o 10×50) son perfectos para los principiantes.

Hay apps de astronomía, como Stellarium o SkySafari (gratuitas), que son excelentes. Solo tienes que apuntar tu teléfono hacia el cielo y te mostrarán en pantalla los nombres de las constelaciones y estrellas que estás viendo.

Elige el momento y el lugar adecuados

Lo mejor es salir cuando ya ha oscurecido por completo, normalmente entre las 20:00 y la medianoche. En esas horas, las constelaciones de invierno se ven altas y claras. Intenta alejarte lo más posible de las luces de la ciudad: un camino rural, un mirador o simplemente un parque poco iluminado pueden marcar la diferencia. Antes de salir, revisa el pronóstico del tiempo; una noche despejada y sin luna intensa hará que la experiencia sea mucho mejor.

Abrígate y prepara lo básico

El frío es parte del plan, así que conviene ir bien preparado. Un buen abrigo, gorro, guantes y ropa cómoda te permitirán quedarte más tiempo mirando al cielo sin prisa. Lleva una linterna de luz roja, muy útil para orientarte sin deslumbrarte. No hace falta ningún equipo especial: a simple vista se pueden reconocer muchas constelaciones, aunque unos binoculares pueden aportar un extra interesante.

