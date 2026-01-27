Eventos astronómicos en febrero de 2026: fechas, cómo verlos y qué observar en el cielo

Febrero es ese mes raro en el que el invierno todavía aprieta, pero el cielo nocturno se luce como pocos momentos del año. Anochece pronto, el aire suele ser más limpio y, si tienes un poco de paciencia (y una buena chaqueta), mirar al cielo se convierte en un plan bastante top.

En febrero de 2026 no hay una lluvia de meteoros espectacular ni un eclipse total visible desde todas partes, pero sí hay muchos pequeños eventos que, juntos, hacen que el mes valga la pena para cualquier curioso del cielo, incluso si no tienes telescopio.

Vamos por partes.

La Luna: la que rige aquí

Antes de hablar de planetas o estrellas, hay que mirar el calendario lunar. La Luna lo condiciona todo.

Luna llena – primeros días de febrero (en torno al 3–4)

Es muy fotogénica y perfecta para observar cráteres y mares lunares, aunque no es la mejor aliada si buscas estrellas débiles.

Una de las mejores fases para observar la Luna con prismáticos o telescopio. Las sombras resaltan los relieves y el paisaje lunar se ve brutal.

Fecha clave. Esa semana el cielo estará más oscuro, lo que la convierte en el mejor momento del mes para ver constelaciones, cúmulos y nebulosas.

El eclipse solar del 17 de febrero (aunque no lo veamos desde aquí)

El 17 de febrero de 2026 coincide con la Luna nueva y trae consigo un eclipse solar anular, el famoso anillo de fuego. La Luna pasa por delante del Sol, pero no lo tapa del todo, dejando un aro brillante alrededor.

¿Dónde será visible?

Anular: Antártida y zonas oceánicas cercanas

Parcial: sur de Sudamérica y sur de África

Desde España no se verá, pero hoy eso no es un drama: habrá retransmisiones en directo, mapas interactivos y simulaciones en plataformas como Time and Date, Stellarium o Star Walk.

Aviso rápido (pero importante): nunca mires al Sol sin protección homologada, ni “solo un momento”.

Planetas que se dejan ver en febrero

Buenas noticias: febrero es bastante agradecido con los planetas.

Júpiter: fácil, brillante y espectacular

Júpiter seguirá siendo uno de los grandes protagonistas del cielo del atardecer.

Visible poco después de ponerse el Sol

Muy brillante, imposible de confundir

Con prismáticos ya se ven sus cuatro lunas principales

Con telescopio, las bandas nubosas y el movimiento de las lunas enganchan mucho

Marte: más discreto, pero reconocible

Marte no estará en su mejor momento de brillo, pero sigue siendo localizable.

Visible durante buena parte de la noche

Destaca por su color rojizo

Ideal para aprender a diferenciar planetas de estrellas

Venus: el rey del amanecer

Venus será el objeto más brillante del cielo justo antes de salir el Sol.

Muy llamativo incluso desde ciudad

Visible bajo en el horizonte este

Con telescopio se aprecian sus fases, algo que sorprende bastante la primera vez

Conjunciones: cuando el cielo se pone “fotogénico”

Uno de los puntos fuertes de febrero son las conjunciones, esos momentos en los que la Luna parece acercarse mucho a un planeta.

Durante el mes podrás ver:

La Luna junto a Júpiter en el cielo del atardecer

Encuentros visuales entre la Luna y Marte a mitad de mes

Combinaciones bajas en el horizonte al amanecer con Venus

No son eventos raros ni técnicos: basta con mirar al cielo a la hora adecuada.

Constelaciones protagonistas del invierno

Febrero es temporada alta de constelaciones clásicas. Si alguna vez has querido aprender a reconocerlas, este es un buen momento.

Orión

La estrella del invierno.

Fácil de identificar por las tres estrellas alineadas del cinturón.

En su "espada" está la Nebulosa de Orión, visible incluso con prismáticos.

Tauro

Hogar de las Pléyades , uno de los mejores objetos a simple vista.

Con prismáticos, el cúmulo gana muchísimo.

Géminis y Can Mayor

Géminis destaca por Cástor y Pólux.

Can Mayor alberga a Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno.

¿Qué puedes ver según el equipo que tengas?

No necesitas gran cosa para disfrutar del cielo de febrero.

A simple vista: constelaciones, Júpiter, Venus, Marte, conjunciones y Sirio.

Con prismáticos: Pléyades, Nebulosa de Orión, lunas de Júpiter.

Con telescopio: detalles lunares, Júpiter, Marte y planetas con más definición.

Consejos prácticos

Abrígate más de lo que crees necesario.

Lleva algo caliente para beber.

Usa una linterna con luz roja.

Apóyate en apps como Stellarium o Star Walk.

No te frustres: el cielo también tiene noches “malas”.

Para cerrar: febrero no decepciona

Febrero de 2026 no es un mes de fuegos artificiales astronómicos, pero sí es un mes muy completo. Planetas brillantes, constelaciones icónicas, una Luna bien colocada y un eclipse que, aunque lejano, nos recuerda que el cielo nunca se queda quieto.

A veces basta con salir cinco minutos, levantar la vista y reconocer a Orión o a Júpiter brillando tranquilo. No hace falta más para que el plan merezca la pena.

