Eventos astronómicos en febrero de 2026: fechas, cómo verlos y qué observar en el cielo
Descubre todos los eventos astronómicos de febrero 2026: fechas, cómo verlos y consejos para no perderte ningún fenómeno del cielo.
Fenómenos astronómicos
Observatorios astronómicos
Consejos telescopio
Febrero es ese mes raro en el que el invierno todavía aprieta, pero el cielo nocturno se luce como pocos momentos del año. Anochece pronto, el aire suele ser más limpio y, si tienes un poco de paciencia (y una buena chaqueta), mirar al cielo se convierte en un plan bastante top.
En febrero de 2026 no hay una lluvia de meteoros espectacular ni un eclipse total visible desde todas partes, pero sí hay muchos pequeños eventos que, juntos, hacen que el mes valga la pena para cualquier curioso del cielo, incluso si no tienes telescopio.
Vamos por partes.
La Luna: la que rige aquí
Antes de hablar de planetas o estrellas, hay que mirar el calendario lunar. La Luna lo condiciona todo.
- Luna llena – primeros días de febrero (en torno al 3–4)
Es muy fotogénica y perfecta para observar cráteres y mares lunares, aunque no es la mejor aliada si buscas estrellas débiles.
- Cuarto creciente – alrededor del 24 de febrero
Una de las mejores fases para observar la Luna con prismáticos o telescopio. Las sombras resaltan los relieves y el paisaje lunar se ve brutal.
- Luna nueva – 17 de febrero de 2026
Fecha clave. Esa semana el cielo estará más oscuro, lo que la convierte en el mejor momento del mes para ver constelaciones, cúmulos y nebulosas.
El eclipse solar del 17 de febrero (aunque no lo veamos desde aquí)
El 17 de febrero de 2026 coincide con la Luna nueva y trae consigo un eclipse solar anular, el famoso anillo de fuego. La Luna pasa por delante del Sol, pero no lo tapa del todo, dejando un aro brillante alrededor.
¿Dónde será visible?
- Anular: Antártida y zonas oceánicas cercanas
- Parcial: sur de Sudamérica y sur de África
Desde España no se verá, pero hoy eso no es un drama: habrá retransmisiones en directo, mapas interactivos y simulaciones en plataformas como Time and Date, Stellarium o Star Walk.
Aviso rápido (pero importante): nunca mires al Sol sin protección homologada, ni “solo un momento”.
Planetas que se dejan ver en febrero
Buenas noticias: febrero es bastante agradecido con los planetas.
Júpiter: fácil, brillante y espectacular
Júpiter seguirá siendo uno de los grandes protagonistas del cielo del atardecer.
- Visible poco después de ponerse el Sol
- Muy brillante, imposible de confundir
- Con prismáticos ya se ven sus cuatro lunas principales
- Con telescopio, las bandas nubosas y el movimiento de las lunas enganchan mucho
Marte: más discreto, pero reconocible
Marte no estará en su mejor momento de brillo, pero sigue siendo localizable.
- Visible durante buena parte de la noche
- Destaca por su color rojizo
- Ideal para aprender a diferenciar planetas de estrellas
Venus: el rey del amanecer
Venus será el objeto más brillante del cielo justo antes de salir el Sol.
- Muy llamativo incluso desde ciudad
- Visible bajo en el horizonte este
- Con telescopio se aprecian sus fases, algo que sorprende bastante la primera vez
Conjunciones: cuando el cielo se pone “fotogénico”
Uno de los puntos fuertes de febrero son las conjunciones, esos momentos en los que la Luna parece acercarse mucho a un planeta.
Durante el mes podrás ver:
- La Luna junto a Júpiter en el cielo del atardecer
- Encuentros visuales entre la Luna y Marte a mitad de mes
- Combinaciones bajas en el horizonte al amanecer con Venus
- No son eventos raros ni técnicos: basta con mirar al cielo a la hora adecuada.
Constelaciones protagonistas del invierno
Febrero es temporada alta de constelaciones clásicas. Si alguna vez has querido aprender a reconocerlas, este es un buen momento.
Orión
- La estrella del invierno.
- Fácil de identificar por las tres estrellas alineadas del cinturón.
- En su “espada” está la Nebulosa de Orión, visible incluso con prismáticos.
Tauro
- Hogar de las Pléyades, uno de los mejores objetos a simple vista.
- Con prismáticos, el cúmulo gana muchísimo.
Géminis y Can Mayor
- Géminis destaca por Cástor y Pólux.
- Can Mayor alberga a Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno.
¿Qué puedes ver según el equipo que tengas?
No necesitas gran cosa para disfrutar del cielo de febrero.
- A simple vista: constelaciones, Júpiter, Venus, Marte, conjunciones y Sirio.
- Con prismáticos: Pléyades, Nebulosa de Orión, lunas de Júpiter.
- Con telescopio: detalles lunares, Júpiter, Marte y planetas con más definición.
Consejos prácticos
- Abrígate más de lo que crees necesario.
- Lleva algo caliente para beber.
- Usa una linterna con luz roja.
- Apóyate en apps como Stellarium o Star Walk.
- No te frustres: el cielo también tiene noches “malas”.
Para cerrar: febrero no decepciona
Febrero de 2026 no es un mes de fuegos artificiales astronómicos, pero sí es un mes muy completo. Planetas brillantes, constelaciones icónicas, una Luna bien colocada y un eclipse que, aunque lejano, nos recuerda que el cielo nunca se queda quieto.
A veces basta con salir cinco minutos, levantar la vista y reconocer a Orión o a Júpiter brillando tranquilo. No hace falta más para que el plan merezca la pena.
Lecturas recomendadas
Conceptos básicos de astronomía
Temas:
- Astronomía