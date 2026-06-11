China no repara en gastos: levanta una cúpula de seguridad de 228 toneladas en el interior de una central nuclear

China ha continuado avanzando en la construcción de una de sus grandes apuestas energéticas con la instalación de una cúpula de seguridad de casi 228 toneladas en la central nuclear de Shidaowan. La estructura forma parte de un reactor Hualong One y marca una etapa clave dentro del desarrollo de esta infraestructura situada en la provincia de Shandong.

El movimiento de esta enorme pieza ha supuesto un nuevo hito para el proyecto, que contempla la construcción de cuatro reactores nucleares de última generación. La operación ha permitido dejar atrás una fase fundamental de las obras y abrir el camino a la instalación de los equipos que darán forma al complejo energético.

Así es la cúpula de seguridad de 228 toneladas instalada en Shidaowan

La empresa China Huaneng ha anunciado la colocación de la cúpula interior de seguridad de la unidad 1 de la central nuclear de Shidaowan. La maniobra se ha completado el 25 de abril, cuando la estructura ha sido elevada y situada sobre los muros de contención del reactor.

La cúpula, con un peso de 227,9 toneladas, presenta una forma hiperboloide y está compuesta por 70 paneles de pared. Forma parte del diseño Hualong One, un modelo de reactor que incorpora un edificio de contención de doble capa.

Según la compañía, la principal función de este sistema es garantizar la integridad y la estanqueidad del edificio del reactor, además de desempeñar un papel esencial en la contención de posibles sustancias radiactivas.

En qué estado se encuentra el proyecto

La instalación de esta estructura ha marcado el paso definitivo desde la fase de construcción civil hacia la fase de montaje de equipos. Se trata de una transición relevante dentro del calendario previsto para la puesta en marcha de la instalación.

El Consejo de Estado de China había aprobado la construcción de las unidades 1 y 2 de Shidaowan en julio de 2023. Posteriormente, el primer vertido de hormigón de la unidad 1 se había realizado en julio de 2024, mientras que el de la unidad 2 tuvo lugar en mayo de 2025.

China Huaneng ha previsto levantar cuatro reactores Hualong One en el emplazamiento, distribuidos en dos fases de desarrollo. El conjunto alcanzará una capacidad instalada total de 4,8 gigavatios eléctricos.

Una central capaz de suministrar energía a millones de hogares

La compañía ha señalado que, una vez que las cuatro unidades entren en funcionamiento, la central podrá generar alrededor de 35.000 millones de kilovatios hora al año. Esa producción permitiría abastecer las necesidades eléctricas anuales de aproximadamente 17 millones de hogares de tres personas.

Además, las estimaciones apuntan a una reducción del consumo de carbón estándar de unos 11,5 millones de toneladas al año, junto con una disminución de las emisiones de dióxido de carbono de alrededor de 27,6 millones de toneladas anuales.

El emplazamiento de Shidaowan ya se ha convertido en uno de los principales polos nucleares de China. Allí opera desde diciembre de 2023 el reactor HTR-PM, considerado el primer reactor comercial de cuarta generación del mundo refrigerado por gas a alta temperatura.

Con esta nueva instalación, el complejo ha continuado ampliando sus capacidades y consolidando su posición como uno de los proyectos energéticos más ambiciosos desarrollados por China en las últimas décadas.