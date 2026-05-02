Precio de la gasolina hoy 2 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Hoy es sábado 2 de mayo pero además estamos en la mitad del Puente de Mayo y eso, como suele pasar, se traduce en más movimiento de coches de lo habitual por toda Andalucía. Hay quien está de escapada, quien se mueve entre ciudades o simplemente quien aprovecha para salir sin prisas. Y claro, con tanto trayecto, el combustible vuelve a ser un tema importante, sobre todo cuando toca repostar en pleno puente. No es tanto que los precios estén disparados como hace un tiempo, pero siguen siendo algo que se mira con calma antes de parar en una gasolinera. Porque al final, aunque la diferencia sea pequeña, cuando llenas el depósito se nota. Por eso conviene echar un vistazo a dónde está más barato hoy y cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 2 de mayo en Sevilla

Estos son los precios para repostar en el caso de que vivas en Sevilla:

Gasolina 95

Ballenoil – Arahal – Avenida Virgen de Montemayor, 15 – 1.14 €/l

– Arahal – Avenida Virgen de Montemayor, 15 – 1.14 €/l Plenergy – Lebrija – Avenida José María Tomassetti, 5 – 1.287 €/l

– Lebrija – Avenida José María Tomassetti, 5 – 1.287 €/l Petrouya – Utrera – Carretera Utrera Sevilla Km. 1 – 1.289 €/l

– Utrera – Carretera Utrera Sevilla Km. 1 – 1.289 €/l Family Energy – Utrera – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) Km. 2 – 1.289 €/l

– Utrera – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) Km. 2 – 1.289 €/l Ballenoil – Utrera – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.289 €/l

– Utrera – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.289 €/l Plenergy – Utrera – Calle Almazara, 2 – 1.289 €/l

– Utrera – Calle Almazara, 2 – 1.289 €/l Plenergy – Utrera – Calle Mirlo, 1 – 1.289 €/l

– Utrera – Calle Mirlo, 1 – 1.289 €/l E.S. Vistalegre – Utrera – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.309 €/l

– Utrera – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.309 €/l Plenergy – Sevilla – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

– Sevilla – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Ronda Norte – Sevilla – Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1.337 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.465 €/l

– Sevilla – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.465 €/l Shell – Sevilla – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.549 €/l

– Sevilla – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.549 €/l Galp – Sevilla – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.569 €/l

– Sevilla – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.569 €/l Galp – Sevilla – Avenida Andalucía, 44 – 1.569 €/l

– Sevilla – Avenida Andalucía, 44 – 1.569 €/l Shell – San José de la Rinconada – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 – 1.579 €/l

– San José de la Rinconada – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 – 1.579 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra – Carretera A-92 km 4 – 1.589 €/l

– Alcalá de Guadaíra – Carretera A-92 km 4 – 1.589 €/l Nueva Calonge – Sevilla – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

– Sevilla – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus – Mairena del Alcor – Carretera A-392 km 19,900 – 1.595 €/l

– Mairena del Alcor – Carretera A-392 km 19,900 – 1.595 €/l Meroil – Lora del Río – Avenida de la Campana, s/n – 1.599 €/l

– Lora del Río – Avenida de la Campana, s/n – 1.599 €/l Family Energy – Morón de la Frontera – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

Diésel

Petrouya – Utrera – Carretera Utrera Sevilla Km. 1 – 1.579 €/l

– Utrera – Carretera Utrera Sevilla Km. 1 – 1.579 €/l Family Energy – Utrera – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) Km. 2 – 1.579 €/l

– Utrera – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) Km. 2 – 1.579 €/l Ballenoil – Utrera – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

– Utrera – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l Plenergy – Utrera – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l

– Utrera – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l Plenergy – Utrera – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l

– Utrera – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l Alcampo – Sevilla – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.582 €/l

– Sevilla – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.582 €/l Canges del Hoyo – Utrera – Carretera A-376 km 22,3 – 1.589 €/l

– Utrera – Carretera A-376 km 22,3 – 1.589 €/l Moeve Arroceros B.G. – La Puebla del Río – Finca El Reboso s/n – 1.59 €/l

– La Puebla del Río – Finca El Reboso s/n – 1.59 €/l Masfuel – La Rinconada – Carretera A-8002 km 7,6 – 1.598 €/l

– La Rinconada – Carretera A-8002 km 7,6 – 1.598 €/l Moove – Sevilla – Calle Astronomía, 3 – 1.598 €/l

Precio de la gasolina hoy 2 de mayo en Málaga

Si vives en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras que tienes más baratas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – Avenida Juan XXIII, s/n – 1.392 €/l

– Cuevas de San Marcos – Avenida Juan XXIII, s/n – 1.392 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, Urb. La Leala, 3 – 1.398 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, Urb. La Leala, 3 – 1.398 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.398 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.398 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.398 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.398 €/l Ballenoil – Estepona – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l

– Estepona – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l Ballenoil – Estepona – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l

– Estepona – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l Los Remedios-Picasat SCA – Ronda – Carretera CA-9113 km 11 – 1.41 €/l

– Ronda – Carretera CA-9113 km 11 – 1.41 €/l Madesse-Benamaina – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l Olivarera Trabuco – Villanueva del Trabuco – Carretera A-7203 km 2,2 – 1.429 €/l

– Villanueva del Trabuco – Carretera A-7203 km 2,2 – 1.429 €/l Ballenoil – Vélez-Málaga – Camino Higueral, 28 – 1.429 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos – Benalmádena – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

– Benalmádena – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l ES Coloso Churriana – Málaga – Carretera Coín-Málaga km 89 – 1.555 €/l

– Málaga – Carretera Coín-Málaga km 89 – 1.555 €/l Coloso – Málaga – Carretera de Coín km 54 – 1.555 €/l

– Málaga – Carretera de Coín km 54 – 1.555 €/l Sin rótulo – Marbella – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

– Marbella – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l Agla – Cerralba – Carretera de Cerralba km 1 – 1.605 €/l

– Cerralba – Carretera de Cerralba km 1 – 1.605 €/l Shell – Málaga – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l

– Málaga – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l E.S. El Valle (Agla) – Cártama – Carretera Cártama a Estación km 2,7 – 1.619 €/l

– Cártama – Carretera Cártama a Estación km 2,7 – 1.619 €/l Galp – Fuengirola – Parcela UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l

– Fuengirola – Parcela UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l La Trocha – Coín – Carretera Coín-Cártama km 1 – 1.629 €/l

– Coín – Carretera Coín-Cártama km 1 – 1.629 €/l Agla – Yunquera – Carretera A-366 km 1 – 1.638 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – Avenida Juan XXIII, s/n – 1.609 €/l

– Cuevas de San Marcos – Avenida Juan XXIII, s/n – 1.609 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, 3 – 1.618 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, 3 – 1.618 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.618 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.618 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.618 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.618 €/l Coop. Virgen de la Oliva – Mollina – Avenida de las Américas, 35 – 1.633 €/l

– Mollina – Avenida de las Américas, 35 – 1.633 €/l Madesse-Benamaina – Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l Ballenoil – Estepona – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.639 €/l

– Estepona – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.639 €/l Ballenoil – Estepona – Calle Graham Bell, 13 – 1.639 €/l

– Estepona – Calle Graham Bell, 13 – 1.639 €/l Plenergy – Torremolinos – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.657 €/l

– Torremolinos – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.657 €/l Ballenoil – Torremolinos – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.657 €/l

Precio de la gasolina hoy 2 de mayo en Cádiz

Para quienes viven en Cádiz, y deseas saber dónde repostar es más barato, estas son las opciones más económicas para este sábado:

Gasolina 95

Ballenoil – El Puerto de Santa María – Carretera N-IV km 653,2 – 1.369 €/l

– El Puerto de Santa María – Carretera N-IV km 653,2 – 1.369 €/l Petroprix – El Puerto de Santa María – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.369 €/l

– El Puerto de Santa María – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.369 €/l Petroprix – Los Arenales – Calle Albert Einstein, 17 – 1.369 €/l

– Los Arenales – Calle Albert Einstein, 17 – 1.369 €/l Ballenoil – Río San Pedro – Avenida del Perú (P.I. Río San Pedro), 1 – 1.369 €/l

– Río San Pedro – Avenida del Perú (P.I. Río San Pedro), 1 – 1.369 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera – Carretera Madrid Cádiz km 15 – 1.385 €/l

– Jerez de la Frontera – Carretera Madrid Cádiz km 15 – 1.385 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera – Carretera de Lebrija km 6 – 1.385 €/l

– Jerez de la Frontera – Carretera de Lebrija km 6 – 1.385 €/l Plenergy – Jerez de la Frontera – Carretera Circunvalación km s/n – 1.385 €/l

– Jerez de la Frontera – Carretera Circunvalación km s/n – 1.385 €/l Ballenoil – Algeciras – Terrenos PP Menacha, 9 – 1.398 €/l

– Algeciras – Terrenos PP Menacha, 9 – 1.398 €/l Meroil – Puerto Serrano – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500 – 1.399 €/l

– Puerto Serrano – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500 – 1.399 €/l Hemegas – Villamartín – Avenida Arcos, 55 – 1.399 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.489 €/l

– Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.489 €/l Es Coloso – La Línea de la Concepción – Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1.495 €/l

– La Línea de la Concepción – Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1.495 €/l Shell – La Línea de la Concepción – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.539 €/l

– La Línea de la Concepción – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.539 €/l Tarifa Oil – Tarifa – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l

– Tarifa – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l Shell – Jerez de la Frontera – A-480 km 25,8 – 1.589 €/l

– Jerez de la Frontera – A-480 km 25,8 – 1.589 €/l Tamoil – Jerez de la Frontera – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l

– Jerez de la Frontera – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l ASC Carburantes – Tarifa – Carretera N-340 km 94,2 – 1.599 €/l

– Tarifa – Carretera N-340 km 94,2 – 1.599 €/l Eni – Cádiz – Calle Gibraltar (Zona Franca), 3 – 1.599 €/l

– Cádiz – Calle Gibraltar (Zona Franca), 3 – 1.599 €/l Easyfuel – Chiclana de la Frontera – Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo, 1 – 1.599 €/l

– Chiclana de la Frontera – Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo, 1 – 1.599 €/l Eni – Algeciras – Polígono El Rosario, s/n – 1.619 €/l

Diésel

Ballenoil – Jerez de la Frontera – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera – Carretera Madrid Cádiz km 15 – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Carretera Madrid Cádiz km 15 – 1.605 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera – Carretera de Lebrija km 6 – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Carretera de Lebrija km 6 – 1.605 €/l Seroil Energy – Jerez de la Frontera – Carretera de Lebrija km 6 – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Carretera de Lebrija km 6 – 1.605 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera – Avenida Medina Sidonia km 1, s/n – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Avenida Medina Sidonia km 1, s/n – 1.605 €/l Plenergy – Jerez de la Frontera – Carretera Circunvalación km s/n – 1.605 €/l

– Jerez de la Frontera – Carretera Circunvalación km s/n – 1.605 €/l Petroprix – Campamento – Calle Real, 56 – 1.609 €/l

– Campamento – Calle Real, 56 – 1.609 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción – Calle Perdiz, 1 – 1.609 €/l

Precio de la gasolina hoy 2 de mayo en Córdoba

Estos son los precios para repostar en el caso de que vivas en Córdoba:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética – Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8 – 1.374 €/l

– Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8 – 1.374 €/l Enerplus – Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l

– Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l Ballenoil – Palma del Río – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l

– Palma del Río – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l Cooperativa Lucena – Lucena – Avenida de la Infancia, 15 – 1.379 €/l

– Lucena – Avenida de la Infancia, 15 – 1.379 €/l Plenergy – Lucena – Calle Concha Lago, s/n – 1.379 €/l

– Lucena – Calle Concha Lago, s/n – 1.379 €/l Plenergy – Anjarón – Calle Espejo, 21 – 1.379 €/l

– Anjarón – Calle Espejo, 21 – 1.379 €/l Ballenoil – Lucena – Calle Ejido del Valle (junto recinto ferial), s/n – 1.389 €/l

– Lucena – Calle Ejido del Valle (junto recinto ferial), s/n – 1.389 €/l Fueling – Lucena – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l

– Lucena – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l Enerplus – Córdoba – Avenida Lonjas, s/n – 1.399 €/l

– Córdoba – Avenida Lonjas, s/n – 1.399 €/l Riosol – Castro del Río – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

– Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra – Rute – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1.489 €/l

– Rute – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1.489 €/l Fueling – Lucena – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l

– Lucena – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l El Carmen – Posadas – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

– Posadas – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Repsol – Alcolea – Carretera N-4 km 384,8 – 1.575 €/l

– Alcolea – Carretera N-4 km 384,8 – 1.575 €/l Family Energy – Montilla – Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140 – 1.589 €/l

– Montilla – Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140 – 1.589 €/l Shell – Lucena – Carretera de Cabra, 31 – 1.589 €/l

– Lucena – Carretera de Cabra, 31 – 1.589 €/l Avia – Aguilar de la Frontera – Calle Ancha, s/n – 1.599 €/l

– Aguilar de la Frontera – Calle Ancha, s/n – 1.599 €/l Petromarkt – Puente Genil – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l

– Puente Genil – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l Carrefour – Baena – Carretera A-305 km 60 – 1.609 €/l

Diésel

Ballenoil – Palma del Río – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l

– Palma del Río – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8 – 1.604 €/l

– Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8 – 1.604 €/l F. del Moral – Rute – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l

– Rute – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l Cooperativa – Benamejí – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l

– Benamejí – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l Cepsa – La Rambla – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l

– La Rambla – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l Riosol – Castro del Río – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l

– Castro del Río – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l Enerplus – Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l

– Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l Santo Cristo – Monturque – Carretera Monturque-Moriles km 1 – 1.649 €/l

– Monturque – Carretera Monturque-Moriles km 1 – 1.649 €/l Cooperativa Lucena – Lucena – Avenida de la Infancia, 15 – 1.649 €/l

Precio de la gasolina hoy 2 de mayo en Granada

Si deseas saber cuáles son los precios para repostar en el caso de que vivas en Granada, te los dejamos a continuación:

Gasolina 95

Alcampo Motril – Motril – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l

– Motril – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l Low Cost Tiburonoil – Albolote – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l

– Albolote – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l Juncadiesel – Albolote – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l

– Albolote – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l Lerfu – Albolote – Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1.389 €/l

– Albolote – Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1.389 €/l Minioil Albolote – Albolote – Calle Motril parcela 243 – 1.389 €/l

– Albolote – Calle Motril parcela 243 – 1.389 €/l GM Oil – Motril – Calle Santo Domingo, 23 – 1.389 €/l

– Motril – Calle Santo Domingo, 23 – 1.389 €/l Sur-Oil – Peligros – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.409 €/l

– Peligros – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.409 €/l Alcampo – Granada – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1.425 €/l

– Granada – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1.425 €/l Ballenoil – Granada – Camino de Ronda, 117 – 1.425 €/l

– Granada – Camino de Ronda, 117 – 1.425 €/l Minioil – Peligros – Carretera N-323 km 122 – 1.428 €/l

Gasolina 98

Alcampo Motril – Motril – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l

– Motril – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l AM97 Plus – Valderrubio – Carretera Tovares km 1,4 – 1.539 €/l

– Valderrubio – Carretera Tovares km 1,4 – 1.539 €/l A. Aguaza – Cúllar – Carretera N-342, 156 – 1.579 €/l

– Cúllar – Carretera N-342, 156 – 1.579 €/l Alcampo – Granada – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1.595 €/l

– Granada – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1.595 €/l ASC Carburantes – Atarfe – Carretera N-432 km 429 – 1.599 €/l

– Atarfe – Carretera N-432 km 429 – 1.599 €/l ASC Carburantes – Atarfe – Carretera N-432 km 429 – 1.599 €/l

– Atarfe – Carretera N-432 km 429 – 1.599 €/l ASC Carburantes – Armilla – Carretera Armilla km 7 – 1.599 €/l

– Armilla – Carretera Armilla km 7 – 1.599 €/l Tamoil – Granada – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l

– Granada – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l ASC Carburantes – Armilla – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l

– Armilla – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l ASC Carburantes – Granada – Carretera N-432 km 431 – 1.599 €/l

Diésel

Alcampo Motril – Motril – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l

– Motril – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l GM Oil – Motril – Calle Santo Domingo, 23 – 1.589 €/l

– Motril – Calle Santo Domingo, 23 – 1.589 €/l BP Baza – Baza – Carretera Benamaurel, s/n – 1.607 €/l

– Baza – Carretera Benamaurel, s/n – 1.607 €/l Gaia – Zújar – Polígono acceso carretera estación ferrocarril, s/n – 1.629 €/l

– Zújar – Polígono acceso carretera estación ferrocarril, s/n – 1.629 €/l Petroprix – Motril – Carretera Almería-Motril km 107 – 1.629 €/l

– Motril – Carretera Almería-Motril km 107 – 1.629 €/l Petroprix – Huétor-Tájar – Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1.639 €/l

– Huétor-Tájar – Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1.639 €/l Andaluza de Transportes SCA – Albolote – Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18 – 1.645 €/l

– Albolote – Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18 – 1.645 €/l Sur-Oil – Peligros – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.649 €/l

– Peligros – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.649 €/l Low Cost Tiburonoil – Albolote – Calle Loja, s/n – 1.649 €/l

El Mapa de Geoportal para poder encontrar las gasolineras más baratas

Ahora ya hemos visto cuáles son las gasolineras más baratas para repostar si vives o estás en Andalucía este sábado 2 de mayo, y lo hemos visto en formato listado aunque si deseas actualizar datos, tienes a tu disposición el Geoportal que tiene siempre los precios en función de como se mueven y que nos permite filtra incluso por municipio o tipo de combustible. Puedes ver el listado con precios como decimos, actualizados o si lo prefieres verlo en un mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo, de Cádiz.