La planta que sólo se planta una vez y se cosecha para siempre y sin apenas cuidados

La alcachofa es la planta herbácea del género Cynara que puedes plantar una vez y recoger la cosecha casi sin preocuparte. Esta planta es la reina de los climas templados, es muy fácil de cultivar, incluso para los más inexpertos, y además rebrota cada año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la planta que ofrece una de las hortalizas que están más cotizadas en los restaurantes.

Los meses de abril y mayo son tiempo para sembrar la cosecha que recogerás a principios de verano y durante el otoño e invierno. Con la llegada de la primavera y el cambio de hora, las plantas toman la luz que necesitan para brotar y algo más importante: las buenas temperaturas y el calentamiento de la tierra son buena consejera para que críen bien las hortalizas en el campo. Así que, con el fin de las heladas, es hora de ponerse manos a la obra para plantar las hortalizas que consumirás durante los próximos meses.

La planta que se cosecha para siempre

La planta que sólo se planta una vez y que cosecha para siempre es la alcachofa. Esta Cynara de la familia Asteraceae es una de las más antiguas del mundo y es propia de los climas templados. Es decir, no toleran ni un exceso de frío ni un exceso de calor. A pesar de que con las temperaturas es más sibilina, tiene una ventaja importante con el resto: la plantarás una vez y la cosecharás para siempre.

«El Mediterráneo acoge a la mayoría de cultivos de alcachofa que podemos encontrar y no es por casualidad. Las alcachofas requieren climas suaves y templados para desarrollarse; no soportan el frío intenso ni el exceso de calor, por eso la costa mediterránea es su lugar favorito», dice la página web La alcachofa de España sobre el clima perfecto para esta planta.

Con respecto a los cuidados, los expertos en la materia también dejan claro que no necesitará un exceso de riego, por lo que hay que encontrar un equilibrio perfecto. «Esta planta necesita grandes cantidades de agua para su desarrollo, sobre todo en las etapas de crecimiento vegetativo y producción de cabezuelas; aunque un exceso de agua puede provocar el encharcamiento de las raíces», cuentan desde esta página especializada en la materia, en la que también se informa que en tres o cuatro meses podrán dar sus frutos.

«Cuando la planta comienza a secarse, esta se corta a unos 10 cm del suelo para que se desarrollen nuevas plantas en el siguiente ciclo productivo. Pasados dos o tres años, se extrae cada planta de la tierra para extraer el material vegetativo y volver a plantarlo», cuentan sobre su proceso de evolución.

Así que, para sacar el mejor corazón posible para una hortaliza única, tendrán que estar sometidas a una buena cantidad de luz durante el día; el proceso de abonado tiene que ser con estiércol con un extra de potasio y, por lo que respecta al regado, estará prohibido empatar la planta. Por ello, se tendrá que regar de forma frecuente sin encharcar y la tierra tener buen drenaje. También habrá que eliminar las hojas secas para evitar hongos.

Así que con la llegada del mes de mayo, plantar alcachofas puede ser una gran opción. Además de disfrutar de una de las hortalizas más ricas que puede dar la huerta española, te asegurarás tener una planta para toda la vida. Eso sí, le tendrás que poner dedicación, amor y cariño.