Las hortalizas que hay que plantar en abril para tener cosecha durante todo el año

Si tienes un huerto, el mes de abril es el más importante del año para poder sembrar las hortalizas de las que podrás disfrutar durante todo el año. Estas fechas representan la ocasión perfecta para sembrar las hortalizas de las que podrás abastecerte durante los próximos meses. Así que con la llegada del calor ya puedes plantar lechugas, zanahorias, tomates, pimientos, pepinos y una larga lista de hortalizas que podrás conocer en este artículo donde te informamos de las hortalizas que puedes plantar durante este mes de abril.

Abril es el mes de las aguas mil y también propicio para plantar algunas hortalizas que pueden hacer que tu huerto esté lleno de cosecha durante todo el año. Sembrando durante estos días, te asegurarás tener provisiones hasta el próximo mes de enero. ¿El motivo? En abril-mayo decimos adiós a las heladas nocturnas y llegan las buenas temperaturas que agradecen un buen número de hortalizas. Un factor importante es que las horas de luz aumentan y el calentamiento de la tierra favorece la germinación.

Las hortalizas que tienes que plantar en abril

Las hortalizas que puedes plantar desde ya directamente en el suelo de tu huerto son las lechugas, la rúcula, las espinacas o las zanahorias. Esta rama se caracteriza por tener un ciclo corto, especialmente las lechugas, que tendrán que estar cuidadas con cierta humedad (es recomendable el goteo) y algo de sombra. Por su parte, las espinacas se podrán cosechar en mes y medio y las zanahorias en dos meses. Es decir, podrá recogerlas en verano si las planta ahora.

El mes de abril también es tiempo para plantar los tomates, berenjenas o pimientos que podrás disfrutar durante el verano. También puedes llenar tu huerto de calabaciones, pepinos, melones, sandías y alcachofas, que suelen agradecer las altas temperaturas de la tierra.

Dentro del mundo de las hortalizas están las que se pueden plantar directamente en la tierra, que son las raíces como zanahorias, rábanos y remolachas; las leguminosas como las judías verdes, guisantes o habas; mientras en zonas cálidas también hay que llevar directamente las sandías, calabacines, pepinos y melones. Por su parte, necesitarán un trasplante los tomates, pimientos, berenjenas, lechugas, acelgas, espinacas o el brócoli.

En resumen, el mes de abril será el momento para comprar la planta joven y pasarla a la tierra de las siguientes hortalizas:

Tomates

Pimientos

Berenjenas

Lechugas

Acelgas

Espinas

Brócoli

Coliflor

Repollo

Espinacas

También tendrás que introducir una semilla en la tierra; este tipo de hortalizas, que no tendrán que ser trasplantadas:

Zanahorias

Judías verdes

Calabaza

Rábanos

Remolacha

Guisantes

Habas

Calabacín

Pepino

Melón

Sandía

Pepinos

De todas ellas, la cosecha más rápida será la de los rabanitos, lechugas y espinacas, que podrás disfrutar en un máximo de mes y medio. Entre 69 y 90 días tendrás en tu plato los calabacines, pepinos, zanahorias y las judías verdes. De ciclo largo, que pueden estar alrededor de 100 días para estar aptos, son los tomates, pimientos, berenjenas, melones y sandías.

Con respecto a la forma de tratar el huerto, los expertos recomiendan dividir el terreno en cuatro partes: entre hojas, frutos, raíces y leguminosas, e ir rotando durante todo el año para sacar el máximo partido a cada metro de tierra que tengas a mano.