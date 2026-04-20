Hortalizas, pescado y proteínas vegetales: el cambio que ya afecta a los menús escolares de toda España

El cambio que ya afecta a los menús escolares de toda la vida, hortalizas, pescado y proteínas vegetales. El peso de la alimentación es mayor de lo que nos imaginaríamos, lo estamos viendo en unas generaciones de comedores escolares a la fuerza que ganan protagonismo. Esos niños, sin la posibilidad de disponer de los abuelos o de las madres que les cocinaban en casa o quizás con becas que permiten asegurar una comida al día, pueden empezar a prepararse para un cambio en sus menús.

Hoy en día para muchos padres que trabajan, la elección del centro en el que estudiaran sus hijos también tiene mucho que ver con el menú que sirven. Algunos con cocina propia que permite tener una mayor adaptabilidad, pero todos, con la voluntad de sujetarse a unas normas que deberemos empezar a tener en mente en estos días en los que cada elemento cuenta. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle contará. Es momento de apostar por algunos elementos que pueden ser claves y que quizás nos ayuden a ganar una generación de niños con la educación alimentaria hecha.

Pescado, proteína vegetal y hortalizas

La educación alimentaria empieza en casa. Es una forma de ganar en salud y de conseguir aquello que necesitamos en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer en primera persona lo que podría acabar siendo esencial en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera sorprendente.

Estaremos a merced de algunas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Este alimento que traemos a la mesa debe cumplir con unas peculiaridades que, sin duda alguna, pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, en estos menús escolares que pueden ser la base de una educación alimentaria correcta. Con un giro radical en este tipo de comidas que puede cambiarlo todo por completo.

El cambio que ya afecta a todos los menús escolares

La introducción de una alimentación saludable con más verduras ya está en marcha. Algo imprescindible con unos menús escolares que aumentan de precio, pero son el elemento que necesitamos para conseguir hacer realidad una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Los expertos de Saludonnet nos dan una serie de detalles sobre esta nueva normativa: «La alimentación en la etapa escolar tiene un impacto directo en el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la prevención de enfermedades a largo plazo. En este contexto, la nueva normativa sobre menús escolares en España, recogida en el Real Decreto 315/2025, introduce cambios relevantes orientados a mejorar la calidad nutricional y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. El objetivo principal es claro: adaptar la alimentación en los comedores escolares a criterios científicos actuales, priorizando alimentos frescos, sostenibles y equilibrados, y reduciendo aquellos que pueden perjudicar la salud si se consumen en exceso».

Los cambios son más que necesarios en especial en estos días en los que necesitamos conseguir algunos elementos que serán esenciales:

Aumento del consumo de alimentos de origen vegetal.

Reducción de carnes rojas y productos procesados.

Mayor presencia de frutas, verduras y alimentos integrales.

Uso de técnicas culinarias más saludables.

Siguiendo con la misma explicación el menú se trasformará por completo: «Primer plato: más verduras y alimentos integrales

En los primeros platos se mantiene y refuerza el consumo de verduras de temporada y productos integrales. Esto implica una mayor presencia de: Cremas de verduras. Ensaladas variadas. Platos con arroz integral o pasta integral. El objetivo es aumentar la ingesta de fibra y micronutrientes, fundamentales para el correcto desarrollo del organismo. Además, los alimentos de temporada no solo son más nutritivos, sino también más sostenibles y económicos, lo que facilita su incorporación en los comedores escolares. Guarniciones: menos patatas y más ensaladas. Otro cambio importante afecta a las guarniciones. Se reduce el uso de patatas, arroz y derivados, aumentando en su lugar las verduras y ensaladas.

Este ajuste busca: Disminuir la carga glucémica de las comidas. Aumentar el contenido en fibra. Fomentar el consumo de vegetales desde la infancia. La repetición frecuente de guarniciones ricas en carbohidratos refinados se asocia con mayor riesgo de sobrepeso, por lo que este cambio tiene un impacto preventivo relevante. Postres: fruta como opción principal. El apartado de postres también experimenta una transformación significativa. Se prioriza el consumo de fruta de temporada y se introduce el yogur natural sin azúcares, eliminando otros lácteos como la leche en este contexto».