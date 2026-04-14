La hormona del estrés hídrico tiene nombre científico: ácido abscísico. Y ahora también tiene su propio código descifrado por la ciencia que actúa como un interruptor que regula la vida de las plantas ante una sequía.

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado el mecanismo molecular que controla cómo las plantas perciben y gestionan esta señal química ante la falta de agua, abriendo la vía a cultivos capaces de sobrevivir a la sequía sin sacrificar productividad. Los resultados de los investigadores españoles han sido publicados en la revista científica PNAS.

El hallazgo lo protagoniza el Instituto de Química Física Blas Cabrera (IQF-CSIC), con la colaboración del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto CSIC-Universidad Politécnica de Valencia. El estudio identifica lo que los investigadores denominan el «código molecular mínimo»: las instrucciones esenciales que determinan si los receptores deben activarse y en qué medida deben calibrar la respuesta defensiva de la planta.

El mensajero de la alarma

El ácido abscísico lleva décadas en el punto de mira de la ciencia vegetal. Su función es actuar como mensajero de alarma cuando el suelo escasea de agua: ordena el cierre de los estomas, los poros microscópicos de las hojas por donde la planta transpira, y frena la pérdida de humedad antes de que sea demasiado tarde. Pero hasta ahora no se sabía con exactitud cómo las proteínas receptoras decidían cuándo activar esa respuesta ni con qué intensidad hacerlo.

El nuevo estudio desvela que una familia de proteínas receptoras funciona como un interruptor de precisión, no como un simple botón de encendido y apagado. Pequeñas variaciones en su estructura determinan si la planta reacciona con medidas leves de ahorro hídrico o si dispara una defensa inmediata ante una sequía extrema. Este doble papel —activador y regulador— es la clave del descubrimiento.

Tres receptores y 450 millones de años

«Nuestro trabajo desvela cómo las plantas han ajustado evolutivamente su capacidad para percibir esta hormona», ha señalado Armando Albert, investigador del IQF-CSIC que lidera el estudio.

El equipo comparó tres tipos de receptores que representan distintos estadios evolutivos: desde un alga (Zygnema circumcarinatum), considerada insensible al ácido abscísico, hasta cultivos actuales, pasando por una planta hepática primitiva similar al musgo.

Ese recorrido evolutivo reveló cómo el código molecular que regula la hormona del estrés hídrico fue refinándose a lo largo de millones de años para ampliar el rango de condiciones ambientales a las que las plantas son capaces de responder. No es un mecanismo estático, sino uno que la evolución fue ajustando para maximizar tanto la sensibilidad como la robustez de la respuesta.

🧬Un ‘código molecular’ permite a las plantas resistir la #sequía 🌱Un estudio de @iqf_csic, con participación de @IBMCP, identifica proteínas que regulan la respuesta a la activación de ABA, la ‘hormona del estrés’ que detecta la escasez de agua ➡️ https://t.co/muGM6J6uz8 pic.twitter.com/uvkWKcEZBX — CSIC (@CSIC) April 14, 2026

El precio de la productividad

Las plantas llevan adaptándose a entornos hostiles desde hace más de 450 millones de años, cuando dieron el salto del medio acuático a la vida terrestre. Con la agricultura, hace unos 10.000 años, ese equilibrio se alteró: al seleccionar variedades por su mayor rendimiento, se introdujo una mayor demanda de agua y una vulnerabilidad creciente frente a la sequía. Hoy, con el cambio climático agravando los episodios de escasez hídrica, esa tensión resulta crítica.

El hallazgo del CSIC ofrece una vía concreta para revertir ese desequilibrio. Al demostrar que es posible reprogramar los receptores de la hormona del estrés hídrico mediante mutaciones puntuales, los investigadores abren la puerta a crear variedades agrícolas que consuman menos agua sin merma productiva. No se trata de modificaciones al azar, sino de intervenciones precisas sobre un mecanismo que la evolución validó durante centenares de millones de años.

Base de una tesis doctoral

Esta investigación constituye la base de la tesis doctoral de María Rivera-Moreno en el IQF-CSIC. Su trabajo no sólo documenta el funcionamiento del interruptor molecular, sino que establece el marco teórico para futuras aplicaciones agrícolas basadas en la manipulación dirigida de los receptores del ácido abscísico.

El equipo subraya que el código molecular mínimo no actúa únicamente como interruptor, sino también como regulador de precisión. Esta distinción es fundamental para diseñar cultivos resilientes: permite afinar el grado de respuesta según las condiciones del entorno, sin desactivar los mecanismos de crecimiento y productividad que hacen rentable una cosecha.

El siguiente paso: el campo

En un contexto donde la escasez de agua se convierte en uno de los principales limitantes de la agricultura global, el CSIC ha puesto nombre —y estructura molecular— al mecanismo que las plantas llevan usando desde el origen de la vida en tierra. El código existe. La ciencia lo ha descifrado. El siguiente paso es llevarlo al campo.