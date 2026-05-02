Los científicos no dan crédito: lo que parecía una simple roca en las Islas Salomón resultó ser el organismo individual más grande del mundo

El coral más grande del mundo ha sido hallado en las Islas Salomón. Un grupo de investigadores científicos de National Geographic ha dado por sorpresa con un megacoral de más de 300 años de antigüedad y que supera con creces al más grande visto hasta la fecha: es tres veces más grande que el que tenía el récord. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este descubrimiento hecho en las Islas Salomón.

El fondo del mar sigue mostrando tesoros nunca vistos hasta la fecha. El último gran descubrimiento tiene que ver con el coral más grande del mundo que ha sido visto en las Islas Salomón, concretamente en el grupo de islas Three Sisters. Este gran descubrimiento ha sido realizado por el equipo Pristine Seas de National Geographic, que por sorpresa ha dado con el coral más grande del mundo, que se calcula que tiene 300 años y es tres veces más grande que el que ostentaba el récord hasta la fecha.

El descubrimiento en Islas Salomón

El ya considerado como el coral más grande del mundo que ha sido encontrado en Islas Salomón tiene unas dimensiones que asustan: 34 metros de ancho, 32 metros de largo y 5,5 metros de alto, y una circunferencia de 183 metros. Para que la gente se haga una idea: este coral es más largo que el animal más grande del planeta, que es la ballena azul. Según informan los investigadores, este coral, que pertenece a la especie ​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍‌‌‌​‍‌​‌​​‌‍‌‌‌‍​‌‌​‌‍‍‌‌‌‍‌‍‌‌​‌‌​​‌‌‌‌‍​‍‌‍​‌‍‍‌‌​‌‍‍​‌‍‌‌‌‍‌​​‍​‍‌‌Pavona clavus, es de color marrón con salpicaduras de amarillos, azules y rojos brillantes.

«Justo cuando pensamos que ya no queda nada por descubrir en el planeta Tierra, encontramos un enorme coral formado por casi mil millones de pequeños pólipos, que palpitan con vida y color», afirmó Enric Sala, fundador de Pristine Seas y explorador residente de National Geographic, cuya página web recoge estas declaraciones. «Este es un descubrimiento científico significativo, como encontrar el árbol más alto del mundo. Pero hay motivos para alarmarse. A pesar de su ubicación remota, este coral no está a salvo del calentamiento global y otras amenazas humanas», ha informado este experto científico.

Islas Salomón lo celebra

Desde las Islas Salomón también han celebrado este descubrimiento que pone en solfa a un país que alberga la segunda mayor diversidad coral del planeta, en el que habitan más de 490 especies conocidas. Por ello, los investigados de National Geographic han puesto el foco en el fondo del par de uno de los territorios más codiciados del planeta.

«Las Islas Salomón son guardianas del océano y de las maravillas del Triángulo de Coral, incluyendo este impresionante coral. Hay mucho por aprender sobre la riqueza de la vida marina y el ecosistema oceánico, pero este hallazgo abre las puertas del conocimiento. Se necesita más investigación científica para comprender mejor nuestra rica biodiversidad y nuestro planeta», afirmó sobre este importante descubrimiento Collin Beck, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior del país.

Jeremiah Manele, primer ministro de Islas Salomón, también dejó claro que el fondo del mar es una garantía económica para este país. «El océano nos proporciona el sustento y ha contribuido enormemente a nuestra economía nacional y a nuestras comunidades. Nuestra supervivencia depende de la salud de los arrecifes de coral, por lo que este emocionante descubrimiento subraya la importancia de protegerlos y conservarlos para las generaciones futuras», dijo en declaraciones que recoge la página web oficial de National Geographic.

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