La AEMET pide precaución y activa el aviso amarillo por lluvias muy intensas en esta zona de España a partir del sábado 2 de mayo por la tarde

A partir del sábado 2 de mayo por la tarde, la AEMET pide precaución y activa el aviso amarillo por lluvias muy intensas. Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo, en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno.

Este tipo de detalles que pueden afectar a una previsión del tiempo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Este tipo de detalles son los que nos harán pensar en este cambio que llega a toda velocidad. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Este sábado 2 de mayo por la tarde se activan unas alertas que pueden marcarnos de cerca, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Pide precaución la AEMET y activa el aviso amarillo por lluvias

Las lluvias se convierten en las grandes protagonistas de un tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días de temporada en los que todo será posible.

Este aviso puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de saber lo que realmente puede pasar en breve, con la llegada de un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Tocará conocer en primera persona lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada elemento cuenta en estos días en los que el tiempo será el que marcará la diferencia. Esta previsión del tiempo pone los pelos de punta y lo hace de tal forma que tendremos que ver llegar un giro radical importante.

Las alertas son una señal de que debemos extremar las precauciones, en especial en estos días en los que el tiempo se acaba convirtiendo en uno de los grandes protagonistas. En especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando.

A partir de este sábado 2 de mayo por la tarde llegan lluvias intensas

Las celebraciones de estos días pueden estar marcadas por un giro radical en el tiempo que puede marcar la diferencia. Será el momento de poner sobre la mesa esta situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días.

Tal y como nos explican desde el blog de la AEMET: «Situación de inestabilidad en la mayor parte de la Península debido al paso de un sistema de bajas presiones que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a abrirse claros por el oeste al final. Se espera que precipite en la mayor parte del territorio, si bien en general de forma débil y ocasional en la mitad sur y en Cataluña. Contrariamente los chubascos serán más intensos en el resto la mitad norte, especialmente por la tarde, yendo acompañados de tormenta y ocasionalmente granizo. Se espera alcanzar intensidades fuertes, con posibilidad incluso de ser localmente muy fuertes, en Navarra, La Rioja, País Vasco, norte de Aragón y este y norte de Castilla y León. Con menor probabilidad también podrán ser fuertes en el resto del Cantábrico, Madrid y norte de Castilla-La Mancha. Posibles nevadas débiles en cumbres del Pirineo. No se espera que las precipitaciones afecten a Baleares con abundante nubosidad de tipo alto; mientras que en Canarias predominarán cielos poco nubosos o con intervalos. Bancos de niebla matinales en regiones de montaña, Galicia y prelitorales del arco mediterráneo. Temperaturas máximas en descenso en la mayor parte de la Península, excepto en los extremos este y sureste con pocos cambio o algunos ascensos. Pocos cambios también en los archipiélagos. Mínimas en aumentos en el Cantábrico oriental y en el centro y sur de la vertiente atlántica. En general sin cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo, y pudiendo localmente alcanzar intensidades muy fuertes en Navarra, La Rioja, País Vasco, norte de Aragón y este y norte de Castilla y León; con menor probabilidad también posibles en el resto del Cantábrico, Madrid y norte de Castilla-La Mancha. Soplará viento de componentes este y sur en Baleares y mitad este peninsular, moderado en las islas, litorales del sureste, Ampurdán, Ibérica, este de la meseta Sur, Ebro y Cantábrico oriental, donde podrá darse alguna racha muy fuerte. Predominio de viento de componente sur rolando a oeste en el resto de la Península, también con intervalos moderados en el Sistema Central, meseta Norte y litorales de Galicia y Huelva. Alisio de flojo a moderado en Canarias».