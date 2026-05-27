Expertos lanzan una advertencia en el día más caluroso de mayo: «Hay una cúpula de calor sobre Europa»

Hay una cúpula de calor sobre Europa que puede cambiarlo todo, los expertos lanzan una advertencia ante el día más caluroso de mayo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos marcará de cerca. Son tiempos de aprovechar al máximo algunos elementos que pueden marcar la diferencia. Es hora de poner algunos elementos que puede convertirse en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de estar preparados para lo peor, con ciertos detalles que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno.

Esta cúpula puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos. Es hora de poner en práctica determinados elementos que nos trasladarán a lo peor de una temporada en la que todo puede ser posible. Estos días en los que realmente cada detalle será una realidad en unos momentos en los que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de unas temperaturas que pueden ser claves.

Se sitúa una cúpula de calor sobre Europa

Sobre Europa se sitúa una cúpula de calor sin precedentes. Este mes de mayo tendremos que enfrentarnos a una situación poco común en ciertas partes del país. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad, en especial en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que las altas temperaturas son una realidad. Tendremos que enfrentarnos de lleno a una serie de situaciones que pueden ser esenciales y que quizás hasta la fecha no habíamos visto llegar.

Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente tocará ver qué es lo que nos estará esperando. Este tiempo que quizás nadie hubiera imaginado hasta ahora, nos está dando ciertas novedades que son claves.

Europa está batiendo récords de temperaturas y no es casualidad, sino todo lo contrario. Estaremos pendientes de un fenómeno poco común, que realmente puede cambiarlo todo y nos situará en un punto que tocará empezar a ver desde otro punto de vista.

Lanzan esta advertencia los expertos ante el día más caluroso de mayo

El mes de mayo es uno de los que nos prepara para el calor del verano, aunque este año, estaremos ante un calor intenso que parece que no se puede marchar sino todo lo contrario. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas fechas en las que todo puede ser posible.

Un récord de temperaturas es el que vamos a llegar en estos días en los que quizás tocará ver qué es lo que nos estará esperando. La AEMET no duda en lanzar esta seria advertencia: «Se prevé una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas, aunque con nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noroeste peninsular y en otras montañas de la mitad norte, con algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y con rachas muy fuertes asociadas. Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas en zonas de los litorales de Galicia, del Cantábrico, de Cataluña y de Baleares, con posible formación de brumas y bancos de niebla costeros. La calima tenderá a menos en Canarias y podrá afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares. Las temperaturas descenderán en Canarias y en el Cantábrico oriental, y aumentarán de forma predominante en el resto de la Península, de forma ligera en el caso de las mínimas. Sin cambios térmicos en Baleares. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales, y pudiendo rebasar los 36-38 grados en el Guadiana y Guadalquivir, donde las mínimas no bajarán de 20 grados».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas localmente fuertes en el noroeste. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales, y podrán rebasar los 36-38 grados en el Guadiana y Guadalquivir. Soplará viento flojo con predominio de las componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho, y viento moderado en zonas aledañas y litorales del sureste. Régimen de brisas en el resto de litorales mediterráneos, con la componente sur arreciando. Viento moderado de componente norte en Canarias y flojo de dirección variable en Baleares».