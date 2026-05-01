Jorge Rey se adelanta a la AEMET y Mario Picazo le da la razón: granizo, tormentas y lluvias muy fuertes

Granizo, tormentas y lluvias muy fuertes, Jorge Rey se adelanta a la AEMET y Mario Picazo le da la razón. Llegan una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, con unos detalles que pueden acabar convirtiéndose en un problema para muchos. Con este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle cuenta. En especial cuando tenemos por delante una serie de peculiaridades que marcarán esta primavera.

Tenemos una serie de elementos que llegan con fuerza y que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días festivos. Este puente esperado por muchos es uno de los que nos invita a estar pendientes de un cielo que puede traernos más de una sorpresa inesperada. Sobre todo, si tenemos en mente lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de fenómenos que esta primavera pueden ser esenciales. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días plagados de acción.

Lluvias fuertes, tormentas y hasta granizo

Tocará prepararse para una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en breve, será el momento de prepararse para lo peor.

Este cielo que amenaza tormentas puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad. Este tiempo que nos está esperando es algo radicalmente diferente a lo que tendríamos por delante. Llega un cambio de tendencia que puede ser esencial.

La previsión del tiempo de estos días parece que no trae buenas noticias sino más bien todo lo contrario. Tendremos que empezar a ver llegar un cambio que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de conocer lo que nos puede estar esperando en breve.

Este granizo que puede acabar siendo una amenaza o unas tormentas que sin duda alguna llegan con lluvias fuertes, pasarán por agua y pondrán en riesgo estos movimientos que tenemos por delante. Jorge Rey fue de los primeros en descubrir lo que podía pasar en estos días, la AEMET y ahora Mario Picazo confirman esta previsión.

La previsión del tiempo de Mario Picazo coincide con la AEMET y Jorge Rey

Mario Picazo confirma lo que todos pensábamos y nadie quería empezar a ver llegar, un cambio de tendencia, después de unos días de lluvias, que han acabado siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una situación que puede ser esencial que tengamos en cuenta.

Cada desplazamiento puede estar a merced de algunos cambios que pueden ser esenciales. Tal y como nos explica Mario Picazo desde el blog de El Tiempo: «Las tormentas se han convertido en las protagonistas del tiempo en muchas zonas de España durante las últimas jornadas. Aire frío en altura, calor y humedad en superficie y algún que otro frente atravesando nuestra geografía han sido los ingredientes esenciales para que la intensa lluvia, el granizo y, en algunos casos, las fuertes rachas de viento hayan aumentado el grado de inestabilidad en muchas zonas. Este fin de semana largo de mayo seguiremos con ingredientes similares, ya que desde el noroeste se descuelga aire frío en altura que ayudará a dar continuidad a la actividad tormentosa de días atrás».

Siguiendo con la misma previsión: «El sábado será el día en el que más se generalicen las lluvias, la mayoría de carácter tormentoso. Se extenderán sobre todo por amplias zonas del interior peninsular, pudiendo ser más intensas en zonas de montaña, aunque también llegarán a las costas del Mediterráneo y del Cantábrico. El riesgo será menor hacia el sur y oeste y en las islas. Las tormentas localmente pueden llegar a generar inundaciones, ya que se esperan importantes cantidades de agua en poco tiempo y, en algunos casos, con granizo. El domingo la inestabilidad será menos extensa, aunque aún tendremos que contar con precipitaciones y tormentas en amplias zonas del tercio norte de la península y, ocasionalmente, en algunas zonas del este hasta las sierras de Cuenca, Albacete y Granada o incluso en el interior de las comunidades del Mediterráneo».

Las temperaturas también serán protagonistas en estos días que tenemos por delante: «Dado que hemos estado experimentando valores elevados durante días, este fin de semana notaremos cómo los valores de las temperaturas diurnas empiezan a caer progresivamente. Se mantendrán suaves en muchas capitales de provincia, aunque ya encajarán más con lo que deberíamos registrar durante el arranque del mes de mayo. En el norte, los valores pueden rondar los 20 grados, mientras que en el sur algunas capitales como Sevilla, Córdoba o Badajoz llegarán a superar los 25 grados. El domingo se cuela aire algo más fresco por el norte y podría acabar bajando algo más el mercurio, con mínimas más frescas en muchas zonas, especialmente en localidades de la meseta norte».