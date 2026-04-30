Las cabañuelas de Jorge Rey lo vuelven a hacer: predice el tiempo para mayo antes que la AEMET

Jorge Rey lo vuelve a hacer y predice el tiempo de mayo antes que la AEMET gracias a las cabañuelas. Nos espera un giro radical en un tiempo que puede dejarnos más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que todo puede ser posible. Tendremos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial. El tiempo para estos días puede convertirse en la puerta de entrada de algo más.

Sobre todo, si tenemos en consideración lo que pasará en breve, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y podría complicarse por momentos. El tiempo cobra especial protagonismo en estos días en los que mayo parece que está a la puerta de la esquina y sin duda alguna nos obligará incluso a hacer un pequeño cambio en el tiempo. Jorge Rey lo vuelve a hacer con una predicción del tiempo de la AEMET que puede cambiarlo todo por momentos.

Lo vuelve a hacer las cabañuelas de Jorge Rey

Jorge Rey no duda en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta. Un giro radical que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración en estas fechas.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta.

Estas cabañuelas pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de conocer lo que pasará en unas fechas en las que parece que el único que ha acertado de lleno lo que podría pasar es un Jorge Rey que se ha adelantado a todos.

La previsión del tiempo que lleva semanas advirtiendo se va cumpliendo. Cuando todo el mundo pensaba en ese sol intenso y esas altas temperaturas que parecía que acabarían siendo una dura realidad, lo que nos espera es algo radicalmente diferente si nos fijamos en esta previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Se adelanta a la AEMET en esta previsión para mayo

El puente de mayo puede estar pasado por agua en algunos puntos del país, es algo que hemos visto llegar a medida que avanzábamos en estos días en los que cada elemento cuenta. Nos enfrentamos a un giro radical que puede convertirse en un cambio destacado.

Los vídeos de Jorge Rey son especialmente seguidos por aquellos que quieren conocer el estado de un tiempo que puede ir variando por momentos. De tal forma que tocará estar preparados para lo peor, de una forma que puede hasta sorprendernos en estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la mayor parte de la Península. No obstante, se esperan cielos muy nubosos a primeras horas, que en el norte pueden todavía dejar algún chubasco tormentoso muy ocasional continuación del día anterior. La tendencia a lo largo del día será la de abrirse claros de sur a norte, quedando los cielos poco nubosos o con nubes altas, excepto en los sistemas montañosos del norte, en los que seguirá nuboso, y en las sierras del este peninsular, donde las nubes de evolución pueden dejar chubascos y tormentas que pueden ser puntualmente fuertes, especialmente en el sureste.

Bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, interior de Galicia y puntos del sureste peninsular, pudiendo persistir la calima en Baleares. Temperaturas máximas en aumento, exceptuando el Cantábrico oriental y entorno pirenaico. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, con aumentos en el tercio oriental y pocos cambios en el resto, Baleares y Canarias».

Las lluvias irán ganando terreno y serán las que inviten a un cambio de tendencia que deberemos tener en consideración a medida que avancen las horas: «Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, predominando las componentes oeste y sur, con viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. Viento flojo en Canarias, predominando la componente norte y el régimen de brisas. Tormentas y chubascos puntualmente fuertes en el sureste peninsular».

Por lo que, tocará empezar a ver llegar estas lluvias que, con el paso de las horas, pueden hacerse más y más intensas. El tiempo cobrará protagonismo en estas próximas jornadas de forma esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.