Cielo poco nuboso a primeras horas en toda la provincia, aunque por la tarde se esperan intervalos nubosos y chubascos ocasionales, especialmente en el interior norte, que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas estables y vientos del nordeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de abril

Barcelona: cielo variable y probabilidad de chubascos

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, adornado con nubes que juguetean por el horizonte. Con una brisa suave de dirección este, el día se presenta templado, alcanzando una máxima de 23 grados. Sin embargo, las primeras horas traen consigo la posibilidad de algunos chubascos dispersos, aunque lo más probable es que la lluvia evite ser protagonista en la mañana.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con más ímpetu, brindando una agradable sensación térmica, cercana a los 23 grados. La humedad, que ronda el 85%, hará que el ambiente se sienta algo cargado, especialmente durante la noche. A medida que el día se acomoda y con el ocaso a las 20:47, la tarde-noche podría traer ligeras lluvias, aunque el riesgo sigue siendo moderado. Así que, mientras la ciudad se prepara para la llegada de la oscuridad, la fresca brisa continuará acompañando a quienes disfruten de las calles.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y posibilidad de lluvia

L’ Hospitalet de Llobregat despierta bajo un cielo gris plomizo, notablemente inquieto, mientras una suave brisa parece anticipar un cambio inminente. El ambiente fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 17°C, se ve amenazado por la llegada de nubes que prometen lluvias, con una probabilidad del 30% a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, se prevé un incremento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que suma un toque agitado al paisaje urbano.

Por la tarde, el ambiente será más fresco, con temperaturas que bajan a los 15°C y la sensación térmica quizás incluso más baja. La humedad puede ofrecer una sensación de pesadez en el aire, alcanzando hasta el 90%. Para quienes planean salir, es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían intensificarse y el viento, como un compañero constante, invitará a abrigarse.

Ambiente ideal para actividades al aire libre en Badalona

Este martes amanece en Badalona con un ambiente fresco, donde el cielo se presenta mayormente despejado a primera hora. Con temperaturas que rondan los 16°C y una humedad relativa mínima del 60%, la sensación térmica será agradable. A medida que avance el día, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 23°C. Las ráfagas de viento, que pueden llegar a los 30 km/h, aportarán un ligero frescor, aunque será igualmente importante estar alerta.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado hasta el atardecer, que se producirá a las 20:47. Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, llevando la mínima a 15°C. Con una probabilidad de lluvia muy baja y una jornada con cinco horas y 58 minutos de luz, Badalona disfrutará de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Cielo variado y ambiente templado en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso a lo largo de la mañana, con temperaturas que marcarán entre 13 y 25 grados. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá variado y hay pequeñas posibilidades de lluvia, aunque el viento será leve y contribuye a una sensación agradable.

Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre. Pasear por los alrededores o realizar actividades diarias puede ser muy placentero, gracias a un ambiente tranquilo y relajado que invitará a disfrutar del día.