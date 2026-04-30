Clima variable en Castilla y León: nubes, lluvia y viento según AEMET

Intervalos nubosos dominarán el cielo de Castilla y León este 30 de abril de 2026, con la posibilidad de brumas y bancos de niebla por la mañana. A primeras horas, podrían producirse chubascos y tormentas en el extremo oriental, mientras que el tercio norte experimentará algunas lluvias débiles más tarde. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán ligeros descensos en las mínimas, mientras que las máximas apenas variarán. El viento soplará del sur y suroeste, volviéndose variable a lo largo del día.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 30 de abril

Cielos nublados con algodón de sol en León

El cielo se despereza lentamente en León, saludando la jornada con una probabilidad notable de lluvia en las horas matutinas. Mientras la humedad se instala en el ambiente, dejando una sensación pesada, los termómetros marcarán mínimas de 9 grados y máximas que alcanzarán los 19, aunque el viento permanece en calma, brindando una brisa ligera. Los nublados ocuparán el espacio celeste, creando ese telón gris que aguarda la llegada de los primeros chubascos.

Ya por la tarde, el panorama cambiará con un cielo más despejado, permitiendo que el sol haga de las suyas y alcance a calentar un poco más el ambiente. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre una sensación térmica máxima de 18 grados, en contraste con la frescura de la noche que se asoma. Con la puesta del sol programada para las 21:20, los leoneses podrán disfrutar de una buena cantidad de horas de luz, aunque siempre con la posibilidad latente de que algunas gotas puedan aparecer inesperadamente.

Zamora: cambios inestables con posibilidad de lluvia

La mañana en Zamora despierta con un aire fresco y un cielo cuya calma parece engañosa, ya que se anticipan cambios drásticos. Las nubes que se acumulen en el horizonte auguran un día marcado por la inestabilidad, donde el viento gélido podría intentar desestabilizar el habitual sosiego de la jornada.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará los 21 grados, pero no se puede olvidar la inminente probabilidad de lluvia del 35%, especialmente entre la madrugada y el mediodía. La sensación térmica podría descender a niveles frescos y la humedad se sentirá abrumadora. Será mejor incluir un paraguas en la mochila y no olvidar la chaqueta al salir.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y ambiente agradable

Este miércoles, Salamanca despertará bajo un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 8 grados y una sensación térmica algo más fresca. A lo largo de la mañana, el termómetro irá ascendiendo hasta alcanzar los 17 grados, mientras que la humedad, que se mantendrá alta, podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia permanece baja, sin expectativas de precipitaciones significativas.

Por la tarde, el cielo se mantendrá en similar estado con temperaturas que llegarán a los 22 grados, creando una jornada predominantemente fresca y agradable. Con el sol saliendo a las 7:22 y poniéndose a las 21:17, Salamanca disfrutará de más de 13 horas de luz, lo que permitirá aprovechar el día sin el temor a lluvias ni vientos fuertes que alteren los planes al aire libre.

Valladolid: cielo nublado por la mañana y sol en la tarde

La jornada se presenta con un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados. Por la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, mientras que a lo largo de la tarde se espera un ambiente más despejado, aunque no se descarta alguna ligera lluvia en las primeras horas del día. El viento será prácticamente imperceptible, creando un ambiente tranquilo.

Es un buen momento para salir a dar un paseo y disfrutar del aire libre, ya que el día promete ser agradable y propicio para realizar actividades cotidianas al sol. Aprovechar estas horas de buen tiempo siempre resulta revitalizante para el ánimo.

Amanecer lluvioso y tarde despejada en Burgos

La jornada en Burgos amanecerá con una notable probabilidad de lluvia y cielos cubiertos, ofreciendo un ambiente fresco donde la temperatura mínima se registrará en 8 grados. A medida que avance el día, se espera una cesión de las lluvias, quedando la tarde con un cielo más despejado y temperaturas que alcanzarán hasta los 17 grados. Es recomendable salir abrigado y, aunque no se prevé lluvia por la tarde-noche, un paraguas nunca está de más.

Palencia: cielo gris con chubascos y calidez

Las primeras horas traen un cielo gris y fresco, con temperaturas en torno a los 8 grados. A medida que avance la mañana, se esperan chubascos intermitentes que acompañarán a una sensación térmica que apenas superará los 10 grados. Sin embargo, la tarde brindará un respiro, ya que el mercurio ascenderá hasta los 19 grados, llenando de calidez el ambiente.

No obstante, es recomendable llevar un paraguas, ya que la probabilidad de lluvia será notable hasta mediodía. Con un viento suave que empezará a soplar desde la dirección predominante, la tarde se perfila como una buena oportunidad para disfrutar al aire libre, siempre atentos a posibles precipitaciones dispersas.

Cielos claros y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 8 grados. La brisa, suave y fresca, proviene del noreste, lo que hará que la sensación térmica pueda sentirse un poco más gélida al amanecer. A medida que el día avanza, el tiempo mejorará y la temperatura se elevará hasta alcanzar una máxima de 18 grados por la tarde.

Con cielos claros y sol radiante, es un excelente momento para disfrutar del aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera para disfrutar de este agradable día. ¡No olvides las gafas de sol!

Segovia: nubes dispersas y posible lluvia

El cielo de esta mañana en Segovia se presenta despejado, pero no tardará en cambiar, ya que se esperan algunas nubes dispersas y un 35% de probabilidad de lluvia hacia el mediodía. La temperatura comenzará fresca, en torno a los 8 °C y ascenderá hasta alcanzar los 21 °C por la tarde, lo que ofrecerá un contrastante clima primaveral.

A medida que la tarde avanza, la posibilidad de chubascos puntuales se reduce, con apenas un 5% de probabilidad para la noche. Es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que el viento del norte soplará suavemente y la sensación térmica puede descender hasta los 6 °C por la noche. Disfruten de la salida del sol a las 07:16 y de un atardecer que prometen ser espectaculares, justo antes de las 21:11.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Soria

La jornada en Soria amanece con un cielo parcialmente nublado y una sensación térmica que podría alcanzar los 20 °C, a pesar de que el termómetro marque 10 °C. Con una notable probabilidad de lluvia por la mañana, es recomendable llevar paraguas, pues las lluvias podrían hacer acto de presencia antes del mediodía. El viento soplará del sur a una velocidad suave, manteniendo una atmósfera fresca.

A medida que avance el día, el cielo se irá despejando y la temperatura máxima podría llegar a los 21 °C. La tarde promete ser más agradable, con un descenso en la posibilidad de lluvia y condiciones más estables. Con 14 horas de luz, esta jornada ofrecerá un respiro del fresco matutino, convirtiéndose en un día perfecto para disfrutar al aire libre en Soria.