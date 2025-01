Quién es Maica Benedicto: su edad, de dónde es, sus estudios y su profesión

No es ningún secreto que muchas personas estaban deseando que se estrenase una nueva edición de Gran Hermano 19 con concursantes anónimos. Mediaset hizo caso a sus espectadores, brindándonos una edición verdaderamente sorprendente y espectacular. Esta etapa del reality se presentó en el FeTVal de Vitoria, donde se confirmó el nombre de la primera concursante confirmada. Fue una sorpresa incluso para ella, ya que pensó que había sido contratada como azafata del evento. Pero nada más lejos de la realidad, sino que fue un plan para hacerle ir y, por sorpresa, comunicarle que estaba dentro del concurso. Esta joven, que se emocionó muchísimo al conocer esta noticia, era Maica Benedicto. Tan solo unos cuantos días después puso rumbo a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, sin tan siquiera imaginar que iba a convertirse en una de las grandes protagonistas de esta edición. Descubrimos su historia, su edad, sus estudios y a qué se dedica.

Quién es Maica Benedicto: su edad, qué estudió y cuál es su profesión

Nacida el 12 de enero de 1999 en Cartagena (Murcia), la joven consiguió diplomarse con un Grado de Superior de Química Industrial. Por lo tanto, durante un tiempo, trabajó como nada más y nada menos que visitadora médica. Pero no todo queda ahí, ya que Maica Benedicto tiene experiencia como modelo.

Un claro ejemplo lo encontramos cuando, hace un par de años, consiguió ser elegida como Miss Tourism Spain 2022. De esta forma, la murciana logró su objetivo, que no era otro que convertirse en representante del turismo en España en Sri Lanka. Una experiencia que, desde luego, no olvidará jamás.

Entre las experiencias de la modelo en la pequeña pantalla, antes de su aparición en Gran Hermano, destacamos su participación en Ailoviu, un programa que se emite en La 7, reconocida cadena murciana. Además, entre sus numerosas aficiones, destaca su profunda pasión por los caballos, pero también le encanta viajar por todo el mundo.

Por si fuera poco, poco a poco y con el paso del tiempo, Maica ha empezado a hacerse un hueco como creadora de contenido e influencer en redes sociales. Una nueva faceta que se vio potenciada, inevitablemente, tras su participación en Gran Hermano 19.

Maica, lejía en mano, anunció su participación en ‘GH DÚO 3’

Desde que puso punto y final a su aventura en Guadalix de la Sierra, Benedicto solo ha tenido unas cuantas semanas de descanso, ya que, durante la final de la edición en la que participó, Jorge Javier Vázquez confirmó que era concursante de GH DÚO 3. La joven apareció en la que fue su casa durante varias semanas y lo hizo lejía en mano.

«Siento muchísima felicidad, porque aquí he vivido cosas inolvidables que me voy a llevar para toda la vida. Y el volver a estar aquí es un regalo», confesó la murciana al presentador de Gran Hermano 19. Este, por su parte, no pudo evitar preguntar con quién no le gustaría vivir esta nueva etapa. Ella fue honesta: «Ahora mismo no tengo ningún problema con nadie, excepto con Ruvens y Óscar».

A pesar de sus deseos, el equipo de GH DÚO 3 ha hecho de las suyas. Y es que Maica Benedicto tendrá que concursar junto a Óscar Landa. El segundo finalista de la decimonovena edición del reality que se desarrolla en Guadalix de la Sierra y la joven están obligados a entenderse si quieren llegar hasta la final.