El CD.San Pedro rendirá un homenaje a Xisco Quesada, uno de sus jugadores en su lucha contra el cáncer

En ocasiones, el fútbol trasciende los límites del terreno de juego y se convierte en un refugio de humanidad, unión y amor. Hoy, la gran familia del fútbol balear demuestra que los valores que defiende —la lucha, el compañerismo, la entrega— también se viven fuera del campo. Todos se unen para arropar a Xisco Quesada, un joven que, frente al golpe más duro de la vida, ha respondido con una lección de coraje, ternura y fe en los suyos.

Toni Sastre, director deportivo del CD San Pedro y uno de los organizadores del homenaje, confía plenamente en la respuesta de la afición: «Estamos seguros de que la aceptación de este homenaje será enorme, porque Xisco se lo merece y todos queremos acompañarle en este momento».

PREGUNTA: ¿Qué nos puedes contar de Xisco Quesada?

RESPUESTA: Xisco es una persona aparte, competitiva al 100% y un gran luchador. Es bondadoso, ingenioso, y siempre nos ha dado mucho, mucho, pero mucho juego. Además, es divertido y muy familiar.

P: – Ha pasado por momentos difíciles, ¿cómo se lleva todo esto?

R: – Viene cuando puede por aquí y está con muchas ganas de jugar, ansioso. Tiene también a sus dos nenes en la escuela del colegio San Pedro y compagina todo lo que puede. Siempre está pendiente de su familia, de sus amigos, del club y de su equipo.

P: – El próximo 18 de octubre habrá un evento en su honor. ¿Qué nos puedes contar?

R: – Para ese día vamos a unificar el equipo actual con el antiguo, donde militaba Xisco. Se van a juntar dos equipos de amigos que han sido muy compañeros. Será un partido solidario, no tanto deportivo, sino para hacer un poquito de piña hacia Xisco. Habrá entrada solidaria para colaborar con sus tratamientos, desde el primer céntimo hasta el último euro.

P: – ¿Quiénes son “Los Matadores”?

R: – Los Matadores surgieron en 2021. Casi todos son compañeros y excompañeros de Xisco, ellos mismos se bautizaron así. Tienen su propia canción, se montan su fiesta y salen a divertirse. Ahora más que nada, el objetivo es apoyar a Xisco. Él quiere ponerse el nueve en este partido y está con muchas ganas de jugar.

P: – ¿Qué le dirías a la gente para que participe el día 18?

R: – Yo solo os puedo pedir, a nombre del CD.San Pedro, que lleguen y hagan cualquier tipo de donación. Es exclusivamente para que Xisco pueda avanzar con todos los tratamientos.

P: – ¿Cómo describirías la fortaleza de Xisco?

R: – Xisco es una persona mentalmente muy fuerte. Ha visto la realidad y eso le ha ayudado a avanzar. Es muy emotivo, y quién no llora al ver su proceso se le encoge el corazón.