La noche más especial para los españoles: del récord de Aldama al primer doble-doble de Hugo González

El baloncesto español ha tenido la suerte de presenciar este domingo la madrugada más especial para sus representantes nacionales en la NBA. Santi Aldama y Hugo González se salieron con sus respectivos equipos. Los dos únicos jugadores de España en la Liga estadounidense se superaron a sí mismos y batieron dos marcas personales en la misma noche.

Por un lado, el canario superó su récord individual de puntos en un partido, con 37 en 36 minutos en pista. Por otro, el canterano del Real Madrid firmó su primer doble-doble con 10 encestes y 10 rebotes. El recital anotador de Aldama, por desgracia para él, no sirvió para que su equipo, los Memphis Grizzlies, ganase a los Washington Wizards.

Algo que sí lograron los Boston Celtics de Hugo contra los Toronto Raptors, notando además de una manera espectacular la presencia del joven de 19 años, ya que con él en pista alcanzaron un parcial súper positivo de +37. El impacto de González cada vez es mayor, pues en sólo dos días ha llegado a su tope de minutos en pista (29 minutos el sábado) y ha obtenido su primer doble-doble.

El alero español relató por qué nunca deja de empujar en defensa: «No puedes estar cansado con sólo 19 años. Es fácil para mí tener mucha energía cuando el equipo también está ayudando y todos quieren que el chico que está a su lado tenga éxito». Su manera de correr siempre con los brazos activos hacia la captura del balón está dejando boquiabierto a Boston.

Aldama y Hugo González se salen

Mención aparte para los números de Aldama, que se sigue consolidando como la gran estrella del baloncesto español. El de los Grizzlies, además de anotar 37 puntos (22 al descanso) registró un 10/14 en tiros de dos, 5/9 en triples y 2/3 en tiros libres. Su récord anotador hasta la madrugada de este domingo se situaba en 29 dígitos, hasta que el canario lo ha pulverizado tras su mejor actuación en la NBA, ya que también firmó 10 rebotes. Santi fue el líder de Memphis pese a la derrota.