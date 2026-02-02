Xisco Quesada y su lucha incansable contra el cáncer: «Si sale bien, disfrutaré de mis hijos toda mi vida»

Xisco Quesada, el joven mallorquín de 28 años que lucha incansablemente contra un cáncer terminal, ha vuelto a publicar un vídeo en el que explica su actual estado de salud y los motivos que le llevaron a someterse a un tratamiento el pasado 1 de enero en un hospital fuera de las Islas Baleares.

En un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales, Quesada cuenta que decidió tomar un duro camino lejos de su familia y tratar de ganarle la batalla al cáncer. «En un momento, me pregunté, ¿por qué voy a estar un par de días e irme cuando puedo jugármela a ponerme un tratamiento y no volver a ver a mis hijos. Y, si sale bien, podré disfrutar de ellos toda la vida. Podré volver con mis pequeños, estoy 100% seguro», afirma el joven.

Xisco afirma que esta decisión le llevó a vivir unas Navidades un poco atípicas. «Me he perdido las fiestas: Navidad, fin de año, Reyes… Todo. A las doce de la noche me tomaba las uvas y el 1 de enero me puse el tratamiento», manifiesta. «Mi cuerpo aguanta, yo sigo peleando. Ahora mismo seguimos en el ruedo», asegura con esperanza.

Él es el primero que sabe perfectamente que este camino es duro, pero no está dispuesto a bajar los brazos en ningún momento. «La bilirrubina no baja mucho, pero tampoco sube. No sé cuánto durará esto. Pero sigo aquí», afirma desde el hospital.

Un crowdfunding para costearse los gastos del tratamiento

Cabe recordar que hace unos días Xisco Quesada lanzó un crowdfunding para conseguir dinero con el que pueda pagarse los gastos que le genera el tratamiento de la enfermedad, asegurando que ya no puede seguir afrontando él sólo la batalla contra el cáncer. «El dinero del crowdfunding irá destinado a continuar con los tratamientos hasta que pueda salvarme y volver a casa», explicaba Xisco.

«He intentado costearlo todo entre mi familia y yo, pensando que lo que había conseguido reunir sería suficiente para los tratamientos y los impuestos que tenía por delante pero no lo ha sido», manifiesta. Sin embargo, en unos pocos días ya ha podido recaudar más de 800.000 de euros.

Cuando fue diagnosticado con cáncer metastásico, los médicos le dijeron que quizá no superaría las dos semanas. Hoy, meses después, sigue luchando y desafiando todos los pronósticos.