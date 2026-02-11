Si viéramos una imagen de su muro sin contexto, cualquiera pensaría que es el escenario de una superproducción de Hollywood como Vikingos o Juego de Tronos. Sin embargo, no hace falta viajar a tierras escandinavas para contemplar esta muralla colosal. Se encuentra en España, concretamente en la provincia de Salamanca, y es la presa de Almendra.

Inaugurada en 1970, esta obra maestra de la ingeniería no solo es un espectáculo visual que domina el paisaje de los Arribes del Duero, sino que se mantiene como uno de los pulmones energéticos más importantes de nuestra geografía.

El muro de España: cifras que marean

La presa de Almendra, también conocida como el salto de Villarino, es mucho más que un simple embalse. Sus dimensiones son tan brutales que cuesta creer que se levantara hace más de cinco décadas con la tecnología de la época.

Altura récord: con sus 202 metros , es la presa más alta de España , superando a cualquier rascacielos de muchas de nuestras capitales.

récord: con sus , es la presa , superando a cualquier rascacielos de muchas de nuestras capitales. Longitud infinita: su muro se extiende a lo largo de más de medio kilómetro , creando una barrera de hormigón que parece no tener fin.

infinita: su muro se extiende a lo largo de , creando una barrera de hormigón que parece no tener fin. Un mar interior: el embalse puede almacenar más de 2.600 hectómetros cúbicos de agua, convirtiéndose en uno de los más grandes de la península.

Lo que hace que parezca una fortaleza antigua es su forma de arco de doble curvatura, una técnica que permite que la propia presión del agua ayude a asentar la estructura, dándole ese aspecto imponente y casi indestructible.

El motor que no se ve: ingeniería bajo tierra

Aunque lo que impresiona es el muro, el verdadero «corazón» de esta bestia está oculto. La central hidroeléctrica de Villarino es una de las mayores de España y funciona de una manera fascinante. A través de túneles excavados en la roca de varios kilómetros de longitud, el agua viaja desde el embalse de Almendra hasta el río Duero, aprovechando un desnivel brutal para generar electricidad.

Es, además, una central reversible: puede «bombear» agua de vuelta cuando la demanda eléctrica es baja, funcionando como una gigantesca batería natural que garantiza que nunca falte energía.

El pueblo que descansa bajo el hormigón

Como ocurre con muchas de estas grandes construcciones de los años 70, la presa de Almendra tiene su lado nostálgico. Bajo sus aguas descansa el antiguo pueblo de Argusino. Los vecinos tuvieron que abandonar sus casas y ver cómo su historia quedaba sumergida para dar paso a este gigante hidroeléctrico.

Hoy en día, cuando el nivel del agua baja lo suficiente, todavía se pueden ver los restos de las paredes y las calles de lo que un día fue una villa llena de vida, un recordatorio del sacrificio que supuso modernizar el mapa energético de España.