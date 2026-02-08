El desconocido idioma que procede del español medieval y todavía se habla en el norte de Marruecos

En nuestro país todavía conservamos idiomas con unas decenas de hablantes, que se han transmitido de generación en generación. Pero lo más curioso es darse cuenta de que fuera de nuestras fronteras todavía resisten variedades del español medieval.

Por ejemplo, es el caso del haquetía, un dialecto judeoespañol de origen medieval que aún hoy se conserva, de forma cada vez más residual, en el norte de Marruecos.

Por desgracia ya no se enseña en escuelas y la población que lo conoce va envejeciendo, pero de momento se resiste a desaparecer. Forma parte del legado sefardí y apenas se conoce en España.

El español medieval de origen judío que se habla en Marruecos

Aunque durante años se ha utilizado el término ladino como sinónimo de judeoespañol, la haquetía es considerada un grupo dialectal diferenciado.

Así lo establece la Academia Nacional del Judeoespañol, que distingue entre el ladino oriental y la haquetía occidental. Además, esta última es la variedad que más se ha alejado del español actual, debido a la fuerte influencia de vocablos árabes y norafricanos.

El propio nombre del idioma refleja esa mezcla cultural. La teoría más aceptada sitúa su origen en el verbo árabe haka (hablar, contar) unido a una terminación castellana.

El resultado ha sido una lengua muy expresiva, que destaca por tener muchos giros coloquiales, bendiciones y maldiciones. Es decir, es un reflejo de la vida cotidiana y de la sabiduría popular.

Cómo nació el haquetía: el español medieval hablado en África

Hay en zonas de España donde se hablan idiomas con raíces árabes, aunque han recibido la influencia del castellano. El proceso con el haquetía es el inverso.

Y es que su raíz está en el español hablado de la Edad Media, pero al irse del país comenzó a mezclarse con el árabe y con otras lenguas africanas. Y el origen de esta historia está en los Reyes Católicos.

La haquetía nace en el castellano del siglo XV, el que hablaban los judíos en la península ibérica antes de la expulsión de 1492. Tras su salida forzosa de España, los sefardíes se asentaron en ciudades del norte marroquí como Tetuán, Tánger, Arcila o Larache.

Allí se encontraron con comunidades judías ya establecidas, los toshabim, y de esa convivencia nació una sociedad híbrida y próspera.

En el ámbito doméstico y entre miembros de la comunidad sefardí se utilizaba la haquetía, mientras que el árabe o el bereber quedaban reservados para las relaciones con la población local.

El dominio de varias lenguas facilitó el comercio, la integración social y el intercambio cultural, lo que convirtió a la haquetía en un pilar de su identidad.

Por qué la haquetía está desapareciendo en Marruecos y en el mundo

A partir del siglo XIX comenzaron las grandes oleadas migratorias hacia América y Europa. La guerra de 1860 entre España y Marruecos, la influencia de las escuelas de la Alianza Israelita y, más tarde, el uso del francés durante el protectorado aceleraron su abandono.

En muchas familias, la haquetía pasó a considerarse una lengua vulgar o propia de personas sin formación, lo que provocó una ruptura en su transmisión.

Hoy algunos la dan por desaparecida, pero la realidad es más compleja. En los últimos años han surgido iniciativas académicas, literarias y culturales para rescatarla como símbolo de identidad sefardí.