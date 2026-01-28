Es uno de los idiomas españoles que menos se parece al castellano, pero ya sólo lo hablan 30 personas en Aragón

Una de las cosas más curiosas del Pirineo Aragonés es la cantidad de idiomas con pocos hablantes que tiene. Algunos de estos dialectos han conseguido sobrevivir, pero otros están al borde de la desaparición. Este es el caso del aragonés belsetano, también conocido como belsetán.

Lo curioso de esta modalidad del aragonés es que se parece muy poco al castellano, por lo que supone una riqueza cultura descomunal. El problema es que los hablantes casi se pueden contar con los dedos de las manos.

Este idioma de Aragón se habla únicamente en el valle de Bielsa y en su entorno. El número de hablantes no para de descender: los últimos datos lo reducen a entre 20 y 30 personas, en su mayoría de la tercera edad.

El idioma aragonés que menos se parece al español: casi no tiene hablantes

El belsetano es la variedad dialectal del aragonés propia de los valles de Bielsa, Pineta, Chisagüés y Barrosa, en el norte de la provincia de Huesca.

Para buena parte de los expertos, se trata de una de las variedades aragonesas con menor grado de castellanización, lo que la convierte en una auténtica reliquia lingüística.

Comparte rasgos con otros dialectos como el tensino, aunque en el belsetán se conservan formas aragonesas muy antiguas que han desaparecido en otras zonas.

Además de los hablantes activos, existe una pequeña parte de la población del valle que entiende la lengua pero no la utiliza de forma habitual. Aun así, no es suficiente para que sobreviva.

De hecho, en la escuela de Bielsa también se hacen actividades para enseñar el belsetano a las nuevas generaciones. El objetivo mínimo es que mantengan el contacto con la lengua. Lo cierto es que sus hablantes son, como máximo, 30 personas.

Por qué el aragonés belsetano es un idioma único en la península ibérica

Desde el punto de vista lingüístico, el aragonés belsetano presenta rasgos prácticamente únicos en la península ibérica. Por ejemplo, es la única lengua romance peninsular que conserva grupos latinos NN y LL sin ser cultismos.

Como en bel·la, payel·la, pen·na o capan·na. También mantiene una geminación -nn- derivada de -ND-, visible en palabras como baran·nato, bren·na o espuen·na.

Otro rasgo característico es la pérdida frecuente de la vocal final -o, dando lugar a formas como belsetán, cul, fil, top o truen. En cuanto a la evolución fonética, destacan transformaciones como ESPONDA > espuenda > espuenna > espuena, documentadas incluso en topónimos medievales.

En la morfología, el belsetano conserva artículos como el, la, es, las, junto a formas arcaicas como lo u otras combinadas con preposición (n’o, d’as, con as).

Y otro detalle que llama la atención son los pronombres. Mantienen variantes antiguas como nusaltros y vusaltros, y aparecen indefinidos como qualque o qualques, emparentados con formas del gascón, el francés o el italiano.

El idioma de Aragón que ha conseguido colarse en el cine

El belsetano está considerado una lengua en peligro crítico de extinción, una realidad que ha quedado reflejada en el documental 21.000 PALABRAS (Un capezuto e dos collons).

La película narra la historia de Ángel Luis Saludas, pastor de Espierba y uno de los últimos hablantes, que ha dedicado 47 años a recopilar las palabras propias del belsetano en un diccionario.

Durante el largometraje podemos ver un año natural en la vida del pastor mientras trabaja y continúa recopilando el legado lingüístico.