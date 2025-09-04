Así es el Circuito de Barcelona – Cataluña y cómo llegar a Montmeló, cambio de titular para la segunda que puse

El Circuito de Barcelona – Cataluña vivirá este fin de semana su segundo gran evento del año. Dos meses después de la celebración del Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1 el pasado 1 de julio, el Mundial de Moto GP llega a una de sus paradas más icónicas del calendario. El circuito de Montmeló, desde su inauguración en 1991, ha acogido la cita más importante del automovilismo. A partir de 1992, y de forma ininterrumpida hasta nuestros días, ha sido sede de forma simultánea en el calendario del Mundial de F1 y de Moto GP.

El Circuito de Barcelona – Cataluña está situado entre las localidades de Montmeló y Granollers, ambas en la provincia de Barcelona. El trazado cuenta con una extensión de 4,657 kilómetros. Los decimoquinta cita del Mundial de Moto GP contará con 24 vueltas en su carrera del domingo, lo que equivale a un recorrido total de 112,8 kilómetros. El récord de mejor vuelta en carrera lo ostenta Pedro Acosta, que firmó el giro más rápido del circuito el año pasado con un tiempo de 1:39.664. La pasada campaña se corrió en dos ocasiones en el circuito, al sustituir el Gran Premio de Cataluña a Cheste por los efectos de la DANA que asoló a la Comunidad Valenciana. Pecco Bagnaia se impuso en ambos grandes premios.

En cuanto a la Fórmula 1, el último ganador ha sido Oscar Piastri. El piloto australiano se impuso a su compañero Lando Norris y a Charles Leclerc. Al de McLaren le gusta el trazado de Montmeló, ya que en 2024 firmó el récord de vuelta en carrera con un tiempo de 1:15.743, con el que superó el anterior registro de Max Verstappen. Con la entrada del Circuito de Madrid en el calendario de 2026, la denominación de Gran Premio de España pasará a la capital el próximo año. Ambos circuitos convivirán en el calendario en 2026, pero el Circuito de Barcelona – Cataluña no tiene asegurada su presencia a partir del Mundial de 2027.

Cuántas curvas tiene el Circuito de Barcelona – Cataluña

El Mundial de Moto GP, en cambio, ha renovado su acuerdo con DORNA para formar parte del calendario de la máxima competición del motociclismo hasta 2031. Montmeló vivirá este fin de semana su cita con un campeonato que tiene a Marc Márquez como principal reclamo. El piloto catalán está firmando una de las mejores temporadas de la historia de Moto GP en su primer año sobre la Ducati oficial. Como muestra, la racha de siete victorias consecutivas que mantiene en este momento.

En el trazado de Montmeló, el mayor de los Márquez solo ha ganado en tres ocasiones, dos de ellas (2014 y 2019) en la categoría reina. El circuito consta de 14 curvas, seis de izquierdas y ocho de derechas. Un trazado no tan propicio para un Marc Márquez que domina en los giros de izquierda. El de Cervera buscará su triunfo 99 en casa y colocarse a tiro de conquistar su séptimo Mundial de Moto GP en las próximas carreras.