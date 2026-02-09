El Atlético paga la resaca de la NFL con el actual estado del césped del Metropolitano: «Nos resbalamos»

Camina el Atlético sin pena ni gloria por la Liga, abocado a un playoff contra el Brujas para alcanzar los octavos de la Champions, emparejado con el Barcelona en semifinales de Copa del Rey y con más roces que acercamientos entre la dirección deportivo y el entrenador cuando… Entró en juego el césped, un tangible guardiolista. El estado del mismo del Metropolitano ha sido objeto de críticas de los propios jugadores rojiblancos. Por si todo lo anterior fuera poco, el césped emerge como nuevo rival del Atlético.

El primero en alzar la voz fue Griezmann tras firmar ante el Betis en Copa la mayor exhibición de su equipo este curso. Fue en La Cartuja, un escenario que cautivó al francés y que utilizó como ejemplo a seguir para su propio equipo. «Igual ha sido nuestro mejor partido por el campo, es el mejor de España. El nuestro no ayuda mucho y nos complica. Somos un equipo que intenta jugar. Nos hemos movido mucho, hemos participado sin balón y eso ayuda mucho al que lo tiene», comparó el jugador rojiblanco.

El siguiente en señalar al césped del estadio del Atlético fue otro peso pesado de la plantilla, el capitán Koke. Por puntualizar, lo hizo en un momento diametralmente opuesto al que aprovechó Griezamnn para verbalizar su crítica. El francés se expresó tras la mayor exhibición del curso rojiblanco, mientras que Koke tras perder el partido de Liga como local. «No está bien. Nos resbalamos y se levanta. Un equipo como el Atlético de Madrid necesita que el campo esté bien para jugar. Se nos exige que juguemos a un gran nivel y necesitamos un césped de nivel para jugar. Un césped de nivel», aseguró Koke.

Simeone también se pronunció tras la derrota contra el Betis. Aunque lo hizo desde el sillón de entrenador y hombre de club que le caracteriza. «No soy futbolista. Ellos están jugando y son los que interpretan posiblemente mejor esto. Toda la vida se jugó en canchas buenas, normales, regulares… No dejamos de ganar por el estado del campo», argumentó el Cholo. Lo cierto es que el Atlético cambió su césped hace no mucho, poco menos de dos meses y medio. Tras el paso de los Dolphins de la NFL por las instalaciones colchoneras.

La franquicia estadounidense llevó a cabo varios entrenamientos y el Atlético decidió replantar su césped a mitad de temporada, una maniobra excepcional. El impacto para le entidad rojiblanca en cuanto a imagen y montante económico -valorado en millones de euros- inclinó la balanza hacia el cambio, aunque más tarde que pronto se iba a realizar igualmente. El Atlético se puso en manos de GrassMasters Solutions, la empresa más fuerte del sector. La misma que ha sido utilizada por la mayoría de los estadios de la NFL y grandes recintos europeos como Anfield, Old Trafford, San Siro y Wembley.

Hasta 15 equipos de la Premier League entrenan y juegan en campos que han empleado la tecnología de GrassMasters Solutions. La mencionada empresa utiliza un sistema de inyección de entre 19 y 20 millones de fibras sintéticas sobre el césped natural, que crece reforzado alrededor de ellas. Se consigue así un tapete firme y con mayor durabilidad. El nuevo césped se estrenó contra el Inter de Milán el 26 de noviembre de 2025. Sin embargo, dos meses y medio después, se levanta y provoca resbalones a los jugadores colchoneros. Pesos pesados del vestuario ya han alzado la voz.