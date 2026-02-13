El Rayo se revuelve contra Tebas por llevarles a jugar a Leganés: «Es un grandísimo perjuicio»

El Rayo no está contento con la decisión que tomó la Liga de que no se juegue el partido de Liga ante el Atlético en el estadio de Vallecas. Después de una semana trabajando a contrarreloj para tener el césped preparado para el partido, Javier Tebas no quiso esperar más y decidió decretar que se jugará en Butarque, Leganés. Una decisión que ha provocado la rápida reacción del club franjirrojo.

«El club desea poner de manifiesto los importantes y constantes esfuerzos realizados, destinando todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles, con el objetivo de que el encuentro pudiera disputarse en nuestro estadio y en la fecha inicialmente prevista. El Rayo desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano», explicó.

«Tal y como se recoge en las condiciones del abono de esta temporada, el Club facilitará a sus abonados la forma de acceso al Estadio de Butarque. En este sentido, el Rayo Vallecano está trabajando para establecer el mejor procedimiento posible, con el objetivo de garantizar la asistencia de todos sus abonados al encuentro. A lo largo del viernes 13 de febrero el Club comunicará los pasos que deberán seguir los abonados de cara al partido del próximo domingo», finalizó.

La Liga frustra los esfuerzos del Rayo por jugar en Vallecas

Así lo informó la entidad de la Liga, que en un comunicado detalló que una vez terminados los trabajos de auditoría e inspección del terreno de juego del estadio de Vallecas por los técnicos de LaLiga y por «reconocidos técnicos independientes», todavía «no reúne todavía las garantías necesarias», por lo que se optó por trasladar el partido al estadio pepinero.

«Pese a los intensivos trabajos realizados por el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas desde la pasada semana, bajo la monitorización y coordinación constante de LaLiga, dichos informes acreditan que el terreno de juego no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los futbolistas y equipo arbitral, con el consiguiente riesgo de lesiones. Con lo que el encuentro se celebrará finalmente en el estadio del CD Leganés, con la aprobación de todos los clubes e instituciones implicadas», se especificó en el comunicado.

Por ello, LaLiga lamentó «profundamente» que este encuentro no pueda desarrollarse en las condiciones inicialmente previstas, «especialmente por el impacto que esta situación tiene en los aficionados de ambos equipos, que siempre son la razón de ser del fútbol», a la vez que reconoció las labores realizadas desde el club vallecano.

«Al mismo tiempo, quiere reconocer y poner en valor los esfuerzos realizados por el Rayo Vallecano para tratar de encontrar la mejor solución posible tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego, y las condiciones climatológicas adversas que han sobrevenido durante estas dos últimas semanas, mientras se ejecutaban estos trabajos», continuó.

LaLiga también anunció que el Rayo Vallecano-Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado el pasado fin de semana, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas, aunque no especificó en qué estadio.