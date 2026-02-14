Íñigo Pérez atiza a Tebas por llevar el partido del Rayo a Butarque: «Se podía jugar en Vallecas»

Íñigo Pérez ha mostrado su total oposición a Javier Tebas. La Liga no permitió que el Rayo-Atlético se jugase en Vallecas por el estado del césped y el club madrileño se plantó alegando que se podía haber jugado perfectamente en Vallecas después de haber trabajado a contrarreloj en los últimos días para que todo estuviese en condiciones para no perder el factor campo en un partido clave de la temporada para alejarse de la zona de descenso.

Desde hace días el cabreo es tremendo. Después de aplazar el partido de la pasada jornada ante el Real Oviedo, la Liga decretó que el estadio de Vallecas no llegaba a tiempo para garantizar la seguridad de los futbolistas y movió el partido a Butarque, Leganés. El Rayo publicó un comunicado mostrando su indignación e Íñigo se mantuvo en la postura del club: «Sería justo diferenciar lo deportivo y futbolístico de lo extradeportivo. Una parte afecta a la otra, va relacionada. El día del Oviedo se suspendió correctamente pero este partido sí se podía haber jugado en Vallecas».

«No entiendo cómo se puede suspender un jueves, jugando un domingo. Se podía haber hecho otro test. Me dijeron que fue por logística pero salimos perjudicados porque ahora veo a los aficionados, la policía… Se hubiese podido jugar en Vallecas esperando un poco más. Eso me irrita. Se podía haber esperado y haberlo llevado el día antes siendo ambos equipos de la Comunidad de Madrid. No es la problemática del Oviedo, con cuyos aficionados me solidarizo. Vamos a ir a Leganés y no va a ver excusas. Me gustaría revertir eso. El río está sucio, pero vamos a intentar pescar. Vamos a intentar ganar sabiendo que es un rival complejo”, apuntó el entrenador del Rayo en rueda de prensa.