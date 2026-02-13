La Copa retrata a Tebas: el Atlético-Barça gratis triplica en audiencia a ese mismo partido en Liga

La Copa del Rey le demuestra a Javier Tebas que el fútbol en abierto (gratis) interesa. Los datos de audiencia, como es lógico, avalan las tesis de que el fútbol sigue interesando (y mucho) entre la población, pero siendo gratis o con precios moderados y asequibles. Y eso es lo que no tiene Tebas con su Liga, cada vez más cara. El Atlético de Madrid – Barcelona ha dejado los argumentos de Tebas por el suelo.

El partido de semifinales de Copa del Rey en el Metropolitano jugado este jueves registró 5.049.000 espectadores, si bien de esos, 527.000 fueron por Movistar +, es decir, de pago. Así, en abierto, gratis, a través de La 1 de TVE y TV3, se registraron 4.522.000 espectadores (3.699.000 en La 1 y 823.000 en TV3). Los datos son espectaculares, demostrando que cuando al aficionado se le pone el fútbol en abierto, responde con grandes audiencias.

Este mismo partido, pero de Liga, tuvo un dato de 1.516.000 espectadores. Se jugó el pasado 2 de diciembre, y ese Barcelona – Atlético de Madrid (en el Camp Nou en ese caso) también se jugó un día entre semana, un martes, perfectamente comparable a ahora con el encuentro de Copa. Son tres millones menos de espectadores para el mismo partido. En la Liga se emitió en pago, en Movistar+.

Como es lógico, es evidente que si el fútbol se emite en Televisión Española (u otras cadenas públicas), tendrá más audiencia, ya que es gratis y llega a más hogares, pero aquí radica el problema de la Liga. Javier Tebas defiende que el fútbol tiene que ser de pago, que siendo gratis no es sostenible y que hay que pagar (y además, en el caso de su torneo, mucho) para ver fútbol. Eso aleja a los espectadores del espectáculo y de este deporte.

La Copa del Rey y la Liga son competiciones diferentes, la Copa tiene muchos menos partidos, pero aquí lo que se refleja es la gran diferencia de audiencias entre el mismo partido en una competición (Copa) y en otra (Liga). Y echa por tierra los argumentos de Tebas en contra del fútbol gratis.

Además, cabe recordar que antes de que Javier Tebas llegara a la presidencia de la Liga, un Barcelona – Atlético de Madrid se podía ver una vez cada temporada en abierto, con el partido que se emitía en las cadenas autonómicas, en La 2 de TVE o en LaSexta según las diferentes etapas. Había un partido en abierto gratis para todo el mundo, que en muchos casos era un partidazo de este estilo. Ahora sigue habiendo un encuentro así (lo emite, desde hace pocas jornadas, Teledeporte), pero nunca será ni de Barcelona ni de Real Madrid ni de Atlético ni de ningún equipo que esté en competiciones europeas.