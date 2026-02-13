La afición del Rayo estalla contra la gestión de Presa y Tebas: «Dejemos vacío Butarque»

La afición del Rayo Vallecano no aguanta más y ha estallado contra la gestión de su presidente, Raúl Martín Presa, y de Javier Tebas, presidente de la Liga. La patronal ha decidido que el partido ante el Atlético se juegue en Butarque y no en Vallecas, porque el césped del estadio no estaba en condiciones para disputar el choque. Y las peñas del club proponen dejar «vacío Butarque» en señal de protesta.

La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha anunciado este viernes que ninguna de las peñas federadas acudirá el domingo al Estadio de Butarque en Leganés, donde se jugará el partido de la Liga entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, como respuesta «a la larga lista de atropellos perpetrados» por el presidente del club, Raúl Martín Presa, y «consentidos por la Liga».

«Entendemos que es el momento de decir basta a la larga lista de atropellos perpetrados por Martín Presa y consentidos por la Liga. Por ello, ninguna de las peñas federadas acudirá a Butarque. Estudiaremos las medidas legales oportunas para defender los intereses de los aficionados», señaló el organismo en un comunicado, una iniciativa bajo el lema ‘No retires tu entrada. Dejemos vacío Butarque’.

Entendemos que es el momento de decir basta a la larga lista de atropellos perpetrados por Martín Presa y consentidos por @laliga ,por ello ninguna de las peñas federadas acudirá a Butarque.

Estudiaremos las medidas legales oportunas para defender los intereses de los aficionados pic.twitter.com/atBMzh6hn5 — FED. PEÑAS RAYO VALLECANO (@rayovallecanofp) February 13, 2026

Ya se suspendió el Rayo Vallecano-Oviedo por el mal estado del césped de Vallecas. Un partido que se disputará finalmente el 4 de marzo. Desde el club madrileño han trabajado para intentar llegar a tiempo para el duelo de esta jornada ante el Atlético, pero la Liga no lo ha autorizado y tendrá que jugarse lejos de Vallecas, algo que no ha gustado nada al cuadro franjirrojo que considera que se podría haber jugado ahí.

Este jueves, la Liga informó de que finalmente el partido entre el Rayo Vallecano y Atlético de Madrid de la jornada 24 de Liga se disputaría en Butarque y no en el Estadio de Vallecas tras los estudios realizados al terreno de juego del recinto vallecano. La entidad rayista mostró «su absoluta disconformidad» por la decisión al suponer «una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos» al club.

La Liga ha reconocido los esfuerzos del Rayo tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego y tratar de acondicionar el campo tras las condiciones climatológicas adversas durante las dos últimas semanas, pero entiende que todavía no está en condiciones para acoger un partido este fin de semana.

Pero lo del césped es una más de la mala gestión de Martín Presa y de Javier Tebas. La afición rayista está muy descontenta con su presidente por muchos motivos. Entre ellos destaca el mal estado de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, del propio Estadio de Vallecas, el césped, que no se venden entradas online y el hecho de que baraja la opción de hacer un estadio nuevo en la zona del Ensanche de Vallecas, cuando la gente quiere que siga en el barrio. A todo esto se ha sumado ahora el mal estado del césped.