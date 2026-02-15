Demoledor: la Liga de Tebas hace el ridículo con Butarque semivacío para el derbi entre Rayo y Atlético

Rayo y Atlético andan huérfanos en esta jornada liguera. Sin casa uno y sin lugar a visitar por otro. Mucho más los primeros que los segundos, pero ambos damnificados en su respectiva magnitud por el exilio a Butarque. El estadio del Leganés alberga un derbi madrileño que debía jugarse en Vallecas hasta que la Liga de Tebas dijo lo contrario por estado del terreno de juego.

La afición rayista se movilizó para dejar Butarque vacío y prácticamente lo consiguieron. El feudo pepinero lució desangelado y dio al mundo una imagen de la gestión de la Liga de Tebas. Los fondos del estadio estaban prácticamente desiertos y los laterales mostraban bastantes claros. El difícil acceso a las entradas para la afición rayista y el llamamiento a boicot lo provocaron.

Los hincas vallecanos están cansados de la gestión de su presidente. El «Presa vete ya» fue el politono de toda llamada a cántico. La decisión de la Liga de Tebas de exiliar el partido a Leganés fue muy criticada por Iñigo Pérez, técnico rayista. «El día del Oviedo se suspendió correctamente pero este partido sí se podía haber jugado en Vallecas», inició».

«No entiendo cómo se puede suspender un jueves, jugando un domingo. Se podía haber hecho otro test. Me dijeron que fue por logística pero salimos perjudicados porque ahora veo a los aficionados, la policía… Se hubiese podido jugar en Vallecas esperando un poco más. Eso me irrita. Mañana no somos locales, ambos somos visitantes. Nos tendremos que adaptar rápido. Es un estadio neutral y nos lo tomamos como si fuese una final», añadió.

Los días son eso que pasan entre los líos en Vallecas. Por ahí camina el Rayo asfixiado por sí mismo. ¿Qué puede salir mal? Pues todo. En el Rayo siempre es penúltimo porque siempre queda algo más esperpéntico por venir. La policía ha prohibido la venta general de entradas y sus aficionados, únicamente abonados, han tenido que desplazarse a la ciudad deportiva del club para retirar su entrada. Una en la que no se ha ejercitado su equipo para la previa, pues el terreno de juego tampoco está en condiciones