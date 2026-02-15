Rayo-Atlético: solos y sin casa

Rayo y Atlético andan huérfanos en esta jornada liguera. Sin casa uno y sin lugar a visitar por otro. Mucho más los primeros que los segundos, pero ambos damnificados en su respectiva magnitud por el exilio a Butarque. El estadio del Leganés acogerá un derbi madrileño que debía jugarse en Vallecas hasta que el estado del terreno de juego, en juicio desde hace más de una semana, dijo lo contrario. La afición rayista ejercerá como local en un feudo carente de arraigo vallecano.

Eso los que vayan porque cuanto más vacío esté el estadio, mejor. O al menos eso piensan las peñas del Rayo que llaman al boicot y no comparecer en Butarque. El Rayo podría quedarse solo y sin casa para este fin de semana. El bueno de Macaulay Culkin se estaría relamiendo con la situación. Aunque la escena es más parecida a una película de Nolan que otra cosa. Todo parece un laberinto para el Rayo vallecano, que esta jornada tendrá de vallecano nada más que su apellido.

Los días son eso que pasan entre los líos en Vallecas. Por ahí camina el Rayo asfixiado por sí mismo. ¿Qué puede salir mal? Pues todo. En el Rayo siempre es penúltimo porque siempre queda algo más esperpéntico por venir. La policía ha prohibido la venta general de entradas y sus aficionados, únicamente abonados, han tenido que desplazarse a la ciudad deportiva del club para retirar su entrada. Una en la que no se ha ejercitado su equipo para la previa, pues el terreno de juego tampoco está en condiciones.

Han entrenado en las instalaciones del Getafe y jugarán en el estadio del Leganés. Tremendo. A Butarque llega el Atlético reforzado anímicamente tras su golpe de autoridad contra el Barcelona en la ida de semifinales de la Copa. Su goleada ha centrado sus objetivos. Pelear la Liga es ya una tarea hercúlea, pues se encuentran a 13 puntos de la cabeza y a 12 de la segunda línea. Por eso emerge la Copa como la vía rápida para optar a ser campeón.

Se esperan rotaciones masivas en el Atlético, que la siguiente semana no tendrá respiro al disputar el playoff de octavos de la Champions contra el Brujas. Lenglet, Le Normand y Mendoza apuntan a la titularidad, mientras que Cardoso -recuperado de su lesión- tendrá minutos. Por su parte, el Rayo cuenta con las bajas de Luiz Felipe y Diego Méndez y la duda de Unai López. Para colmo, dos habituales en el plantel de Iñigo Pérez, como son Pep Chavarría y Pathé Ciss, no estarán a su disposición a causa de respectivas sanciones por tarjetas.

Alineaciones probables de Rayo y Atlético