Mejor que Pocoyó y Peppa Pig: la mítica película de los 90 que enseña a los niños grandes valores

Olvídate por un momento de Peppa Pig, Pocoyó o de la Patrulla Canina. Tampoco es que necesites una serie de los ochenta para educar a tus hijos. La mejor película si quieres enseñar valores a los pequeños es de Disney y seguro que tú ya la has visto.

Hablamos del clásico atemporal de los noventa, La Bella y la Bestia. Además, si a tu hijo ya no le gustan los dibujos animados. Puedes ponerle la versión de acción real de 2017.

Esta historia de princesas, maldiciones y amor va a encantarles, pero lo más importante es que va a enseñarles una lección sobre la importancia de la generosidad, la valentía y sobre no juzgar las apariencias.

La película de los noventa con la que conseguirás que tus hijos sean mejores personas

La típica historia en las películas de princesas es la de una damisela en apuros, pero, bajo su apariencia angelical, Bella demuestra en todo momento que no necesita ser rescatada.

Es ella quien toma las decisiones, quien decide quedar recluida en lugar de su padre y quien exige respeto, aunque eso le cueste el enfado de todo el pueblo en el que vive.

Si tus hijos ven esta película, van a ver a los protagonistas como figuras independientes, con un gran amor por la cultura y que saben poner a la familia por encima de todo.

De hecho, la figura de Bestia también sirve para enseñar valores más complejos y que de normal cuesta explicar a los niños. Por ejemplo, que es posible arrepentirse y ser mejores personas. Es decir, puede que hayas hecho algo mal, pero la redención es factible.

Pero también enseña la importancia de no quedarse únicamente con la apariencia de las personas. Fiarse de los prejuicios puede provocar que nos perdamos cosas fantásticas.

La metáfora de ‘La Bella y la Bestia’ que ayudará a que tus hijos valoren las cosas

Otro problema que suelen tener los más pequeños es que no acaban de entender el concepto del tiempo. Por qué los abuelos se han ido al cielo, por qué no pueden jugar con su padre cuando se van a trabajar o por qué no tienen que tener urgencia por portarse bien y ser cariñosos.

El recurso de la rosa encantada es una metáfora visual perfecta para que los niños entiendan esto. Que la película muestre cómo va perdiendo los pétalos introduce a los niños la ideal del tiempo y la urgencia de actuar con el corazón.

Si la Bestia no logra ganarse el amor de Bella antes de que caiga el último pétalo, quedará condenado para siempre. Esta mecánica es perfecta para introducir tensión emocional de forma amable.

La película de Disney perfecta para que los niños quieran más a la familia

Las películas que ponen a la familia en el centro también son muy útiles, para que los niños den más valor a sus padres, abuelos, hermanos, y que no surjan celos.

En La Bella y la Bestia ven a una familia monoparental, porque la madre ha fallecido, pero eso no impide que el foco siga estando en ellos. Por ejemplo, mediante el sacrificio.

Es la muestra perfecta de que tener a tu padre y a tu madre en casa es una suerte, y que como hijos también hay que estar a la altura. Seguro que después de verla tienen más ganas de portarse bien.