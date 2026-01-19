Alerta máxima en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa por nieve y lluvias

Alerta por nieve y lluvias en la Comunidad Valenciana para este lunes 19 de enero. La AEMET avisa de los fenómenos atmosféricos adversos que se pueden producir durante la jornada de hoy en el norte de la provincia de Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también ha decretado una alerta amarilla por viento en el litoral norte de la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 19 de enero.

La Comunidad Valenciana se prepara para un día de fenómenos atmosféricos adversos en este lunes 19 de enero. La AEMET ha decretado hasta tres alertas, una naranja y dos amarillas, en las provincias de Castellón y Alicante. La primera será por nieve y ha sido activada en el interior norte de la Comunidad Valenciana, donde se espera una «acumulación de nieve en 24 horas de 20 centímetros». «Estas cantidades se esperan por encima de los 1200-1300 m», informa la AEMET.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha activado una alerta amarilla por lluvias en el litoral norte de Castellón que comenzará a las 18.00 horas de este lunes 19 de diciembre. En esta zona de la Comunidad Valenciana se espera una precipitación acumulada de 60 milímetros en 12 horas. «Probables chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas avanzando de norte a sur por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes o persistentes en el norte», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona.

En el litoral norte de la provincia de Alicante también se ha activado una alerta amarilla en la zona costera por fuertes rachas de viento. Desde las 18.00 horas se espera «viento del norte de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 3 metros». «Probables chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana», dice la AEMET, que también baja la «cota de nieve en torno a 1000-1400 metros».

Para la provincia de Valencia no se ha activado ninguna alerta, pero sí se esperan «chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas en la mitad norte, avanzando de norte a sur por la tarde». Para esta zona también se baja la cota de nieve entre los 1.000 y 1.400 metros.

Alerta por lluvia y nieve en la Comunidad Valenciana

«Probabilidad de precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón por la tarde, con nevadas significativas por encima de los 1000-1400 metros en el interior», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se pueden dar en la provincia de Alicante, Valencia y Castellón.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 19 de enero es la siguiente:

Cielo nuboso aumentando de norte a sur durante el día a muy nuboso o cubierto. Probables chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas en la mitad norte avanzando de norte a sur por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón. Cota de nieve en torno a 1000-1400 m, con acumulaciones significativas en el interior norte. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con cambios ligeros. Heladas débiles en el interior. Viento flojo del norte y noroeste aumentando por la tarde a moderado en el interior y a fuerte en el litoral.